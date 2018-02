Esto se ha terminado, dice Puigdemont, poniendo palabras a una evidencia. Todos sabíamos ya que se había acabado, ellos también, aunque no lo dijeran. Faltaba la prueba de que ellos lo sabían y los mensajes que ayer publicó el programa de Ana Rosa en Telecinco no dejan lugar a dudas. La única duda sigue siendo cuánto sufrimiento más están dispuestos a provocar hasta asumirlo en público y encajar después las consecuencias de sus actos.

Pero ojo, cuando Puigdemont dice “esto se ha acabado” se refiere a él, como casi siempre. A sus posibilidades de ser president y mantener el pulso al Estado de Derecho, incluidas las instituciones catalanas. Hoy es el día en que no se sabe cómo sigue la película de la legislatura porque el lío en el que han metido a Cataluña es tan monumental que, cumplido ayer el plazo para votar una investidura, los letrados del Parlament estudian todavía qué se puede hacer a partir de ahora.

Se saldrá. Tarde o temprano se saldrá. Incluso en el hipotético caso de que condenen a los catalanes a nuevas elecciones, se saldrá. Magullados, desconfiados, recelosos, pero saldremos. Así que mientras la Justicia actúa, los letrados se aclaran, Esquerra aguanta o no el pulso que ahora le echa a ella Puigdemont, mientras todo eso ocurre, y todo eso tiene muchos meses por delante, una voz se suma con prudencia al debate de fondo. Es la del cineasta Ken Loach, director de películas como ‘Yo, Daniel Blake’, ‘Lady Bird’ o ‘Tierra y Libertad’, un hombre comprometido siempre con los perdedores del sistema. Está en Barcelona. No ha querido entrar al fondo del asunto, pero se ha hecho en voz alta, en declaraciones a la SER, algunas preguntas básicas sobre el independentismo: “Es difícil ver un programa social detrás del independentismo. ¿La independencia fortalecerá los intereses de la clase trabajadora? ¿Y cómo afecta eso a la solidaridad entre la clase trabajadora y la del resto del país? Esta cuestión no está tan clara”.