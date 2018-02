"Gritaron 'código rojo' y corrimos hacia el aula, nos metimos una hora en un almacén"

La riojana Patricia Rivas ha logrado salir ilesa del tiroteo que ha dejado 17 muertos en un instituto de Florida. Su madre ha explicado en Radio Rioja cómo su hija le fue contando todo lo que estaba pasando: "Estaba leyendo, tenía la televisión sin voz y vi el encabezamiento de Florida, un instituto.... y dije, ¡este es! Le mandé un WhatsApp con el pantallazo. "¿Patricia estás ahí?", tras unos segundos de espera escribió "tranquila".

Patricia lleva desde agosto Estados Unidos gracias a un programa del Ministerio de Educación para la formación de profesores. “Es un programa muy atractivo porque durante tres años das clases en un instituto americano y vives la experiencia”, comenta en una entrevista posterior en ‘Hora 25’. Ahora duda si seguir aunque no cree que haya que tomar decisiones en caliente. “Es mi primer año, en principio había dicho que iba a seguir, siempre han sido mis intenciones, estoy muy contenta, pero después de esto, se te pasan muchas cosas por la cabeza. Pero no es momento tampoco de pensar claro”. Patricia relata en la siguiente conversación cómo vivió el tiroteo y cómo reaccionó con sus alumnos:

¿Dónde estabas en el momento del ataque?

Estaba en mi aula, aquí los profesores tenemos un aula donde son los alumnos los que vienen. Era mi última clase, era de especialización, lo que sería en España una guardia. Mis alumnos estaban en sus tareas y yo trabajando en mi mesa cuando de repente oímos la alarma. Suponíamos que era un simulacro o la alarma por incendios

¿Y qué hicisteis?

Nos pareció extraño porque habíamos tenido un simulacro por la mañana y lo habíamos completado perfectamente, con normalidad. Quedando diez minutos para el final de las clases, era extraño que hubiera otro, pero tú tienes que obedecer y puede pasar algo que sea real. Salimos todos de las aulas, nos juntamos muchos en los pasillos e intentamos ir a las zonas de seguridad, que están en el parking de profesores, en mi zona. Pero cuando íbamos a esas zonas, un miembro del staff empezó a gritar: ¡código rojo, código rojo! Entonces grité a mis alumnos para ir al aula y corrimos hasta llegar, abrirla y meternos con la puerta bloqueada.

¿Qué significa el código rojo?

Puede significar lo que realmente luego fue, que podía haber una persona abriendo fuego. Pero lo que te indica es que tienes que bloquear todas las entradas a las aulas y los accesos del instituto. Tienes que bloquear esa puerta para que nadie del exterior acceda. No abrirla bajo ningún concepto.

¿En qué momento sois conscientes de que hay alguien dentro del instituto disparando?

Tardamos varios minutos. En ese momento yo vi que la cara del staff no era la de un simulacro. Percibes que puede ser real, pero no piensas, reaccionas y corres. Cuando pasan unos cinco minutos e intentas analizar, ver o contactar a alguien a través de los teléfonos para saber qué pasa, ya ves que es real. Cuando empiezas a oír que hay coches de policía fuera, bomberos, helicópteros… Ya sabes que no es una broma ni una falsa alarma, pero en ese momento no sabíamos lo que estaba pasando.

¿Llegasteis a escuchar los disparos?

No, porque era un edificio colindante. Hay más de 3.000 alumnos, las instalaciones son enormes. Por suerte, aunque no lo sabíamos, todo ocurrió en otro edificio, no en el nuestro.

¿Cuánto rato estuvisteis en el aula?

Una hora y media. Cuando entramos, mis cinco alumnos y yo nos pusimos en la esquinita para evitar que cualquier persona que pudiera pasar, viera a través de la ventana vertical de la puerta. Si te pegas a la esquina, probablemente no se ve a lo que hay. Así estuvimos unos 20 minutos o media hora. Mis alumnos tenían los móviles y se pusieron a ver la televisión local en directo intentando recabar información. Vimos a alguien disparando. Como no sabíamos por dónde andaba, pensamos que lo más seguro era movernos a un pequeño almacén que hay dentro del aula. Para eso teníamos que cruzar la habitación. Fuimos pasando uno a uno. Primero un alumno, cuando estaba dentro indicaba si no veía nada a través del cristal de la ventana, e iba pasando otro. Así hasta pasar los seis y cerramos la puerta, ahí nadie puede entrar si no tiene la llave maestra. Estuvimos una hora.

¿Salís cuando la policía os avisa?

Salimos cuando la policía entró directamente en el aula. No hubo ningún aviso por megafonía. Entraron los SWAT en el aula, y preguntaron quiénes éramos, si estábamos bien y si no había nada raro. Nos evacuaron pero en ese momento no habían cogido aún al agresor.

Tu madre te mandó un pantallazo con la alerta del ataque preguntándote si estabas ahí. Tú respuesta fue: “tranquila”, ¿dónde estabas en ese momento?

Me acababan de evacuar, no de todo el instituto pero sí a la zona segura, donde estaban muchos de los alumnos y los profesores de aulas cercanas. Me llega a escribir cinco minutos antes y estaba en el almacén, no sé qué hubiera respondido.