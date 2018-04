La petición de Aura Garrido a las mujeres tras la sentencia a 'la Manada'

Aura Garrido es una mujer con las ideas claras y cuando charlas con ella sobre temas de actualidad como el movimiento en contra de la sentencia a la Manada sabes que no se va a quedar en lo sencillo. La actriz, que está estos días en la Riviera Maya como nominada a la mejor interpretación femenina por la serie El Ministerio del Tiempo en los premios Platino que se conocerán este domingo, aplaude las respuestas que surgen ante este tipo de problemas pero advierte de que "no pueden quedarse en la superficie". La madrileña anima a llevar a cabo "más esfuerzos reales" para que el "empoderamiento de la mujer", que cada vez está más apoyado, "penetre con profundidad en la sociedad". Aura defiende que son necesarios "cambios estructurales" que llevarán tiempo.

Movimientos como el #Metoo, #yotecreo, #noesno... son "muy importantes" en su opinión porque logran "abrir espacios para la conversacion y el debate" que es lo que finalmente, cuenta a la SER, permitirá "el cambio real". "Los problemas se irán sucediendo, como hemos visto en la sentencia del juicio de la manada (...). Pero hay que salir a hablar, debatir e iniciar conversaciones sobre lo que nos sucede, que muchas veces, durante demasiados años nos hemos visto sometidas a callarnos" . Este cambio de actitud que destaca la actriz es lo que va a permitir a la mujer "exigir cambios y replantearnos el mundo". "No era solo lo que sufriamos si no el vivirlo en silencio y en la intimidad... es una doble sumision", nos cuenta.

Nominada a mejor interpretación femenia en serie

La actriz opta a llevarse el Platino como mejor actriz en serie para televisión por su papel de Amelia Folch, única mujer de los tres miembros de la patrulla protagonista de El Ministerio del Tiempo. Explica a la SER que no se ve favorita poque "hay gran competencia". Aura considera que estar nominada a estos premios que destacan lo mejor del cine iberoamericano ya es "un honor y un placer " y lanza desde los micrófonos de la SER un mensaje a la industria: "Aún no he trabajado aquí y espero hacerlo algun día. Hay producciones superinteresantes y un movimiento cada vez más enfocado a abrir las fronteras y colaborar cada vez más. Es enriquecedor y bonito, me encantaría formar parte de eso". Junto a ella, otras dos actrices españolas pelean la estatuilla, Blanca Suárez por Las chicas del cable y Marta Hazas por Velvet Colección.