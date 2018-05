Manuel Blanco: "La acusación es tan imprecisa que no entendemos por qué ha llegado a juicio"

Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique Rodríguez ya están en la capital de Lesbos, donde este lunes comienza el juicio contra los tres bomberos sevillanos, voluntarios en la ONG PROEM-AID. El pasado 14 de enero de 2016, los tres fueron detenidos por tráfico de personas en grado de tentativa cuando regresaban de una misión de rescate en la que no habían conseguido dar con la lancha de refugiados supuestamente en problemas. Dos años después, ha insistido Manuel Blanco en Hoy por Hoy, no comprenden que el caso haya llegado a juicio, porque, entre otras cosas, fueron detenidos por los mismos guardacostas con los que el día antes habían colaborado. “Es una acusación tan imprecisa que no hay caso. No entendemos por qué se instruyó y hay un juicio, seguimos sin entenderlo dos años después. Siempre estamos en contacto con los guardacostas, el día antes habíamos realizado un rescate conjunto”, ha recordado el bombero, ya desde Lesbos, tan sólo unas horas antes de que empiece el juicio.

Blanco ha agradecido el “apoyo contundente y sin matices” del Gobierno, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla. De hecho, una delegación española con representantes de las tres administraciones se ha trasladado con ellos hasta la isla griega para acompañarlos durante el proceso. A pesar de que están “deseando que pase esta pesadilla” –la acusación que pesa sobre ellos puede conllevar hasta 10 años de cárcel-, Manuel Blanco ha insistido en que volverían a hacer lo mismo, porque “sería inmoral no ayudar a una persona que se está ahogando en mitad de la noche”.