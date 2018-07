Un médico denuncia la muerte de una mujer por cáncer de mama tras tratarse con pseudoterapias

Un oncólogo del Hospital Universitario Dr Josep Trueta, Joaquim Bosch, denunció ayer la historia de una mujer que murió debido a un tumor en un pecho tras ser tratada por un curandero. Bosch recibió a la paciente con el pecho en estado de putrefacción y compartió el caso en su cuenta de Twitter para denunciar el uso de las pseudociencias.

En una guardia una mujer joven acude por fiebre. Cáncer de mama en \'tratamiento\' con terapias alternativas. -¿Y tu \'terapeuta\' alternativo que te dice de tu tumor? -Dice que si sale hacia fuera es bueno, porque significa que se está oxigenando. #StopPseudociencias — Dr. Bosch-Barrera (@BoschBarrera) 20 de julio de 2018

La mujer acudió a urgencias por sufrir alta fiebre y fue entonces cuando, tras ver el estado del pecho -con el tumor ya expandido hasta la piel-, el equipo médico le preguntó por su tratamiento.

La paciente entonces relató la explicación del curandero: "eso es bueno, porque el tumor esta saliendo hacia fuera y se está oxigenando o el cuerpo lo está expulsando. Le estaba engañando de una forma muy destacable".

"Es importante denunciar ese tipo de prácticas que pone en peligro a los pacientes. A veces no somos conscientes hasta qué grado de creencia pueden tener los pacientes en terapia natural", explicó el doctor Bosch.

Bosch explicó que, aunque la familia tenga derecho a denunciar al curandero, "en esas situaciones, como médicos, tenemos que ganarnos la confianza del paciente y entrar en si tienen que denunciar o no no es el mejor escenario. El paciente cuando le dicen que no era verdad piensa 'cómo me he podido engañar así'".

No es el primer caso en el que un paciente reniega o abandona la quimioterapia por remedios naturales. Uno de los casos más conocidos fue el de Mario Rodríguez, que abandonó el tratamiento para la leucemia. "Un paciente en muchas veces está en una situación vulnerable y de defensa psicológica baja. Es una forma que tiene el paciente para afrontarlo y puede venir una persona segura, muy charlatanes", explicó Bosch.

"Cada vez hay más curanderos de este tipo que han visto una zona de negocio. Habrá naturópatas que sean conscientes que estas cosas son graves y mandaran a los pacientes al oncólogo y receten sus opciones como complemento. Pero hay otros que intentar evitar que el paciente vea al oncólogo", concluyó.