Más allá del 'procés'

Buenos días. Este fin de semana vamos a ver una manifestación en la calle. No, no será en Cataluña. Será en Valencia, y estará llena de valencianos y de aragoneses. Piden algo muy sencillo y muy concreto. Un tren digno que una Zaragoza -la quinta ciudad española por población- con Valencia -que es la tercera-. Y que pase por Teruel, que existe sí.

Y todos tenemos en la retina las escenas de extremeños atravesando los campos arrastrando maletas porque su tren se ha averiado. Esto pasa en España ahora, con el AVE recorriendo el país.

Hoy también sabemos que el Tribunal Supremo insiste en algo que cualquiera ha podido comprobar: que la Administración se ha llenado de trabajadores interinos que ocupan en realidad puestos de trabajo que no son interinos, pero que sirve para precarizarlos.

Hoy también va a consejo de ministros el bono social, porque hay españoles que, cuando en unas semanas llegue el frío, no podrán encender la calefacción o enchufar un brasero. Muchos catalanes también. Y muchos, en todas partes, con trabajo y en un estupendo bloque de vecinos.

Hoy, que se cumple un año del Me too, sabemos que cuando se apagan las luces, hay en nuestro país jueces se ríen de mujer que han denunciado maltrato. Porque no las creen. Y eso es mucho más difícil de combatir que la escasez de medios en la Justicia.

También sabemos que hay cuatro cerebritos españoles, cuatro estudiantes que van a participar en la Olimpiada Iberoamericana de Física que se celebra en Puerto Rico. y que van a poder viajar gracias a un donante anónimo, a la Universidad de Valladolid y a una recogida de fondos promovida por un alumno. Porque no han conseguido ayuda oficial.

Y en el lado luminoso del día, anoten un nombre: el de un matemático español de 30 años, listísimo, que se llama David Gómez Castro, de Lugo, premiado por sus investigaciones para intentar arreglarnos a todos un problema básico y cotidiano: que las baterías del móvil duren más.

Todo esto pasa en España hoy y pasan muchas otras cosas que se nos escapan a los medios de comunicación.

Y sí, esta mañana es inevitable acordarse de nuevo de todos los catalanes que quieren lo que quiere cualquiera, vivir lo mejor posible, sentirse orgullosos de lo suyo y un gobierno que les resuelva los problemas.