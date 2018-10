Pablo Casado dijo ayer que su partido presentará una enmienda a la totalidad sobre la ley de la eutanasia porque ese problema, el de la eutanasia, no existe. Cree más, cree, y un día dijo, que la ley era un invento para dividir a la sociedad. Reconozco que hacía mucho tiempo que la afirmación de un político no me había irritado tanto. Hasta ahora, Casado nos había venido regalando algunas frases perla en las que se exhibía una exuberante inmadurez. Quien tenga curiosidad puede encontrarlas con facilidad. Son muchas y bastante penosas. La última, la del descubrimiento de América, no es de las mejores. Pero esta de la eutanasia es de otro grado y le desnuda como un hombre que no sabe en qué mundo vive ni qué verdades, dolores y desesperaciones encierra.

Casado puede estar en contra de la eutanasia, naturalmente, e invocar muchas razones para defender su punto de vista, pero esta no. Al negar la existencia del problema, Casado se me aparece de repente con un adolescente mimado disfrazado de hombre. Es posible que la facilidad con la que ha sacado adelante sus estudios le haya confundido sobre las dificultades de la vida, pero le puedo asegurar que abundan, son muchas y muy profundas. En el Partido Popular debe haber sin duda un gran número de hombres y mujeres adultos sensibles y con sentido que pueden sacarle de su patético error y recomendarle que se calle. Hoy, miles de familias españolas han descubierto que Casado no vive en su país ni en su mundo.