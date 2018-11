Crear lazos vecinales para prevenir la soledad /

El número de personas que viven solas en España supone el 25,4% del total de los hogares, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un dato que no ha dejado de aumentar en los últimos años. A muchas de estas personas les acompaña un sentimiento de soledad no deseada, que afecta, especialmente, a aquellas que viven en las grandes ciudades. Varios Ayuntamientos se han propuesto reducir esta situación, desarrollando iniciativas para crear lazos entre los vecinos y fomentar las actividades en los barrios.

El inicio de todo es identificar a estas personas, una tarea difícil. En Barcelona, más de 600 comercios actúan como 'radares' en 49 barrios diferentes para localizar a los mayores que sufran este sentimiento de soledad. En el Proyecto Radars, que se inició hace 6 años, los vecinos son la clave para construir las redes de apoyo. "Existe una plataforma de seguimiento telefónico. A través de llamadas se va creando un vínculo entre ellos y los mayores y así conseguimos que estos se animen a acudir a las actividades que organizamos", explica Rosa Rubio, directora territorial de servicios sociales de Gràcia.

Talleres de papiroflexia, meriendas, paseos o sesiones de lectura son algunas de las actividades de las que estas personas pueden beneficiarse. Después de identificarlos y de unirlos a la red, se ponen a su disposición todos los recursos del barrio. En Madrid, el Ayuntamiento acaba de poner en marcha esta misma iniciativa en dos territorios con características socio-demográficas distintas, como parte de una experiencia piloto. En este sentido, el proyecto madrileño es pionero porque no va dirigido únicamente a los mayores. "Los destinatarios son todas las personas mayores de 18 años. Vemos importante que la soledad no deseada se visibilice como un problema de salud pública que cada vez afecta a más personas y en el que no solo inciden factores personales, sino muchos factores sociales", relata Mónica Díaz, directora del Área de Salud del Consistorio.



El ritmo de vida de las sociedades actuales hace que jubilados pero también madres solteras, inmigrantes o parados, entre otros, se sientan desconectados de su entorno y desprotegidos por las Administraciones. Por eso, integrarles en la vida de su comunidad y abordar el problema de manera integral es lo que buscan este tipo de proyectos que, parece, que solo acaban de empezar.