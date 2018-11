Este viernes se ha estrenado la sexta y última temporada de ‘House of Cards’. La ficción de Netflix ha estado protagoniza por Kevin Spacey en el papel de Frank Underwood a lo largo de sus cinco primeras temporadas, pero tras las múltiples acusaciones de abusos sexuales vertidas contra el actor estadounidense, la plataforma estadounidense decidió echarle de la ficción. ‘House of Cards’ afronta por tanto una serie sin su actor protagonista, aunque no es la primera producción que se plantea su futuro sin su personaje principal.

"Cuando una serie pierde al protagonista es mala señal, porque alguien se quiere ir... Si se va es porque la han alargado demasiado y alguien no está contento con el sueldo o con la deriva de la serie", explica José Manuel Romero, el periodista de la Cadena SER experto en series que cree que lo más recomendable es que una ficción no continúe si pierde al personaje principal de la trama a no ser que sepa reinventarse.

7 Vidas

Hay series que están muy ligadas a su protagonista y otras más corales que en principio tienen más fácil prescindir de algunos de sus personajes. Es el caso de 7 Vidas, una producción que tenía como argumento de inicio y personaje principal al ahora diputado del Congreso por Ciudadanos Toni Cantó. “Oye, ni remordimientos ni mala conciencia tú. Debería dedicarme a la política”, afirma David, el personaje interpretado por Toni Cantó en uno de los capítulos de la serie.

Aída

La sucesora de 7 Vidas, Aída, también perdió a su personaje principal interpretado por Carmen Machi en el año 2008. En este caso el peso de la ficción de Telecinco recaía en Machi, por lo que la salida era más complicada. A pesar de ello la producción continúo, con el mismo nombre y una ligera périda progresiva de audiencia durante otras cinco temporadas.

Aquí no hay quien viva

La serie coral española por excelencia, en la que los personajes van y vienen; aunque una serie de ellos resultan casi fundamentales para la continuidad de la ficción. Ese era el caso de Paloma, interpretada por la actriz Loles León que dejó la serie de Antena 3 en el año 2004. A pesar de su salida la ficción de Jose Luis Moreno, Aquí no hay quien viva continuó cosechando grandes datos de audiencia.

Dos hombres y medio

Tras ocho temporadas de éxito, una de las sitcoms americanas por excelencia decidió paralizar la grabación de su novena temporada debido a distintos desencuentros con su actor protagonista, Charlie Sheen, que interpretaba a Charlie Harper. Dos temporadas después el pequeño de 'Dos hombres y medio', Angus T. Jones decidió abandonar la comedia por motivos personales; y dos temporadas más tarde, con una ligera bajada en los registros de audiencia, la cadena CBS decidió poner punto final a la ficción.

The Big Bang Theory

El caso de 'The Big Bang Theory' es distinto, ya que la productora ha decidido que la serie no debe continuar si no es con su protagonista. Jim Parsons anunció que no continuaría trabajando en la ficción que le ha lanzado a la fama, por lo que, a pesar de que la CBS quería continuar con la comedia al menos dos años más, los científicos más populares de la televisión se despedirán en la temporada 12.

Cuéntame cómo pasó

Tras 19 temporadas, Cuéntame ha visto ir y venir a muchos de sus personajes protagonistas. Personajes interpretados por distintas actrices, actores que han dejado la serie y han vuelto, otros de los que la ficción ha decidido prescindir... Ahora la ficción española por excelencia afronta la salida de su protagonista. Ricardo Gómez deja la serie que ya trabaja en su vigésima temporada si Carlitos.