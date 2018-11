¿Quién daña al sistema?

¿Es Donald Trump un accidente en las democracias liberales o es el pistoletazo de salida de una nueva época con fachadas democráticas y prácticas autoritarias? Hoy empezaremos a poder responder a esta pregunta porque hoy los estadounidenses votan en las elecciones de medio mandato y comprobaremos si apuntalan su poder, el poder de Trump, o le dan a sus rivales políticos la mayoría de la Cámara de Representantes, que puede convertirse en un freno para algunas de sus políticas enloquecidas.

Aquí en España, Villarejo se cobra la cabeza de Cospedal, pero no el resto del cuerpo. La dirigente popular cree que sus encargos de espionaje al comisario pueden perjudicar a su partido, y abandona la dirección del PP. Pero por lo que se ve, a su juicio, no perjudica a la democracia porque pretende conservar el escaño y seguir aforada. El presunto delincuente Villarejo puede provocarnos mucha repugnancia pero lo que daña al sistema no es que exista alguien dispuesto a aprovecharse de él.

Como está demostrado, por mucho que él quisiera destruir pruebas, por mucha verborrea de película barata de espías con la que vendía sus trabajos ilegales, al final la Gurtel se ha juzgado y muchos de sus protagonistas están en la cárcel. Lo que daña al sistema es que quienes tenían la obligación de defenderlo se sirvieran de ese presunto delincuente o le rieran las gracias.