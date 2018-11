Cospedal renuncia a seguir en la dirección del PP pero no a su escaño

María Dolores de Cospedal da un paso atrás. La exsecretaria general del PP ha emitido un comunicado en el que anuncia su renuncia a ser miembro del comité ejecutivo del partido pero no al acta como diputada y que dice así:

Ante los múltiples ataques que he recibido estos días por las conversaciones mantenidas con el ex comisario Villarejo, y para evitar que estos ataques se hagan extensivos a la formación política de la que he sido Secretaria General, y a su actual Presidente, he decidido renunciar a mi condición de miembro del Comité Ejecutivo Nacional, máximo órgano de dirección del partido.

Como ya he reiterado en más de una ocasión, yo no he mentido nunca acerca de mi conocimiento del ex comisario Villarejo y de haber mantenido algunas reuniones con él. Siempre lo hice pensando y sigo pensando que era mi obligación como Secretaria General para tener toda la información posible acerca de los hechos que pudieran perjudicar a mi formación y en ese sentido actué, porque mi lucha contra la corrupción que pudiera afectar a mi partido ha sido siempre una prioridad en mi función como Secretaria General. Las manipulaciones que se están haciendo de las cintas publicadas tratan de ofrecer una imagen distorsionada de la realidad, son extractos editados que solo tratan de perjudicar y dañar mi imagen personal, algo que no quiero que se extienda al Partido Popular.

Por todo ello, he comunicado esta mañana mi decisión al Presidente Pablo Casado.

Hace una semana, Moncloa.com publicó el primer audio que implicaba a Cospedal. En él se podía escuchar al marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, y Villarejo justo después de que estallara el caso Gürtel. Ambos hablaban sobre la investigación de la que el excomisario formaba parte y revelaba algunos detalles. La segunda conversación ya le implicaba de forma más directa. Se escuchaba a la propia Cospedal encargando a Villarejo "trabajos puntuales" en una reunión mantenida en Génova 13. Dos días más tarde, una nueva grabación daba un paso más: la exsecretaria general del PP pedía a Villarejo investigar a Javier Arenas. La presión en las filas populares iba creciendo y pedían a Casado que aplicara el código ético a Cospedal y se le abriera un expediente.

Este lunes, se ha difundido nueva nueva entrega de las grabaciones. En esta ocasión, se escucha a Cospedal y su marido hablando con Villarejo sobre su intención de investigar al hermano de Rubalcaba.

El PSOE pide a Cospedal que deje el escaño

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha sostenido que María Dolores de Cospedal debería renunciar a su escaño, porque sus "artimañas" contra distintas instituciones le hacen "muy difícil mantener una vida pública".

En rueda de prensa, Ábalos ha dicho que la renuncia de Cospedal a su cargo en el Comité Ejecutivo del PP es un "gesto menor", con el que está asumiendo su responsabilidad por haber "espiado a compañeros" de su partido, pero ha subrayado que ahora debe asumir "responsabilidades frente a la ciudadanía, la justicia, la política y las instituciones", cuyo trabajo ella "trataba de obstaculizar".