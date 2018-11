Borrell celebra que cuando la Unión Europea negocie sobre Gibraltar, "España tendrá la última palabra"

El Gobierno español lo dejó claro desde el principio que, o tenía las garantías suficientes en la relación con Gibraltar o vetaría el tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea. Tras una semana de tira y afloja, el sábado Pedro Sánchez anunciaba que había llegado a un acuerdo con Theresa May y ratificaría el documento del brexit. "La Unión Europea puede negociar con el Reino Unido sobre Gibraltar pero de tal manera que España tiene que dar su acuerdo, desde que se empieza hasta que se acaba", explica en Hoy por Hoy el ministro de Exteriores, Josep Borrell.

El ministro considera lo que ha conseguido el gobierno español es "algo muy importante" y no entiende las críticas de políticos como Pablo Casado o Albert Rivera: "Convendría que supieran de qué hablan. Cuando se firma un tratado con la Unión Europea y todos los que firman dicen que un artículo tiene una determinada interpretación, ¿eso no tiene ningún valor jurídico? ¿qué es eso de que no tiene valor jurídico? Si alguna vez se interpretara de otra forma, un juzgado puede decir ustedes no pueden ir contra sus propios actos. Ante cualquier instancia esta interpretación va a misa", señala y vuelve a explicar que esa interpretación que se ha firmado deja claro que "Gibraltar, una vez que Reino Unido sale de la Unión, también sale, pero no es objeto de negociaciones con la Unión Europea como si fuera parte de Reino Unido". Más claro todavía: "Cuando se negocia sobre Gibraltar, España tiene la última palabra", sentencia.