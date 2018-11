Vicente Del Bosque, sobre Isco: "Un jugador debe saber comportarse de manera ejemplar"

El ex seleccionador nacional, Vicente Del Bosque, pasó por El Larguero para explicar cómo ve la situación del Real Madrid tras el cambio de entrenador y afirmó que Isco, tras no jugar el último partido de Champions, "tenía que saber comportarse".

Cuando fue preguntado por la situación del banquillo del Real Madrid, Del Bosque dijo que "el entrenador debe cumplir con su tarea y el jugador debe saber estar cuando juega y cuando no juega. Saber comportarse de manera ejemplar", explicó.

Sobre la salida de Lopetegui y la llegada de Solari, Del Bosque dijo que "a Julen lo tuvimos en el Castilla y con Santi compartimos unos años en el primer equipo. Para todos los clubes, cuando tienen que poner un entrenador nuevo es una de las cosas más delicadas, eso siempre es un trastorno". "Cualquiera de los dos puede llevar al equipo, pero esto es muy malo porque es una falta de creer en el entrenador", concluyó.

"M e extraña que Messi no esté entre los candidatos del Balón de Oro"

Sobre la nominación de Modric al Balón de Oro, Del Bosque dijo que "es un jugadorazo. Ha llevado el peso del equipo y cuando él ha flojeado el equipo también. Pero me extraña que no esté Messi en esos candidatos, no lo puedo llegar a entender", explicó. "En 2008, 2010 y 2012 no contaron con los españoles para nada. ahora sí que hay que mirar en los grandes torneos internacionales para premiar", dijo.

Sobre la liga, en la que por ahora es líder el Sevilla, el ex seleccionador dijo que "no se ha mantenido la hegemonía de otras temporadas. Hay siete equipos que están en muy poco espacio".

También opinó sobre la situación de la Selección, después de quedarse sin la Final Four de la Liga de las Naciones. "Estamos en un cambio de generación y eso le va a costar un poco más a Luis Enrique, pero lo va a llevar bien. Estamos en buenas manos", concluyó.