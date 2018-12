Buenos días. Pedro Sánchez tenía a mano los Presupuestos del año que viene por si hacía falta presentarlos en un momento determinado, y el momento procesal llegó con el descalabro electoral en Andalucía. El Presidente anunció anoche en TeleCinco que los presentará en enero. No tiene claro poderlos aprobar, pero no aclaró que hará si pierde una votación que, hoy por hoy, con Cs y el PP en su propia guerra, depende de los independentistas catalanes. El paso siguiente podría ser anticipar las elecciones generales.

Sánchez rectifica e intenta retomar la iniciativa en una semana que ha subrayado la debilidad socialista y con las guerra interna apuntando de nuevo. De hecho brindó su apoyo a Susana Díaz para intentar la investidura pero le pidió reflexión a su partido en el sur. Sánchez hizo esfuerzos por mostrar una España en positivo, el mismo día en que fue evidente de nuevo que el virus de la intolerancia ha encontrado cobijo entre nosotros.

A Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona por una plataforma impulsada por Ciudadanos intentaron no dejarle hablar ayer en la capital condal. Intentaron no dejarle hablar en un acto en la calle. También boicotearon los extremistas un acto del PSC con la Ministra Batet. Nos preocupa que la extrema derecha entre en las instituciones en Andalucía pero debe preocuparnos igualmente que los intolerantes se crean que Barcelona es suya. Manuel Valls estará con nosotros a las 9 de la mañana. Y será interesante conocer su opinión sobre que Ciudadanos no descarta un gobierno andaluz apoyado en la extrema derecha.

Y sobre Andalucía, ya sabemos que Vox quiere eliminar las autonomías. Más sorprendente resulta escuchar a Pablo Casado hablar desde Madrid de cómo debe ser el gobierno andaluz y dejar en manos de Vox la decisión de si entra en el gobierno o no. Menos mal que dijo después que las negociaciones debe liderarlas Moreno Bonilla. Damos por supuesto que el aspirante a presidir Andalucía está de acuerdo con lo que se pacta en Madrid sobre su comunidad.