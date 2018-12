Ábalos niega ahora haber pedido la dimisión de Díaz pero insiste en evitar el "inmovilismo"

El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha comparecido en rueda de prensa tras la Comisión Ejecutiva de los socialistas, dos días después de las elecciones en Andalucía, que se saldaron con el peor resultado histórico de la formación liderada por Susana Díaz.

Pese a que este lunes el propio Ábalos dejaba abierta la puerta de una hipotética salida de Susana Díaz si no lograba alcanzar la presidencia de la Junta de Andalucía, este martes, el secretario de organización y ministro de Fomento ha matizado sus palabras, ha culpado a la prensa de una "mala interpretación" de sus palabras y ha manifestado todo su "apoyo" y "confianza" a Díaz para que lidere una solución de gobernabilidad en Andalucía.

En la rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz ha sostenido que cuando el lunes habló de la necesidad de "regeneración" en el PSOE de Andalucía no le estaba enseñando ninguna puerta de salida a Díaz. "En ningún momento he deslizado la posibilidad de una dimisión (en el caso de que Susana Díez no logre gobernar). Yo ayer dije una obviedad, es que todos estamos al servicio de una organización. Pero todos. Para que vaya bien", ha afirmado Ábalos.

Sin embargo, Ábalos ha hecho referencia en múltiples ocasiones al término regeneración durante su rueda de prensa: "No voy a discutir sobre el término regeneración. Solo le diré que este es un partido que siempre ha contado con la renovación. Escuchar a los electores implica esa renovación, pero es que eso es de manual para el PSOE. Es una característica del partido", ha afirmado.