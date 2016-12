Caros Fabra también habló con Villalobos de los negocios de su mujer

El presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, se reunió en 1999 con dos ex ministros para beneficiar a la empresa de su mujer. En concreto, visitó a la ex responsable 'popular' de Sanidad, Celia Villalobos, y con el de Agricultura, Jesús Posada. La ex ministra los expulsó de su despacho al denunciar Fabra presuntas corrupciones en su departamento para no sacar al mercado productos de la empresa de Vilar.

En su entrevista con el entonces ministro de Agricultura -en la que también participaron el diputado popular Juan José Ortiz y el actual ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa- Fabra consiguió que el gobierno autorizara la salida al mercado de un insecticida que llevaba tres años bloqueado por cuestiones burocráticas y que fabricaba la empresa de su mujer.

El ex ministro, Jesús Posada, reconoce que sí recibió a Fabra aunque no aclara de qué hablaron o si tomaron alguna decisión en concreto. Juan Costa asegura que el objetivo del encuentro fue la implantación de un puesto de control en el puerto de Castellón.

Fabra asistió a la reunión con la ex ministra Celia Villalobos junto al empresario Enrique Vilar, que ahora le ha denunciado por cobro de comisiones a cambio de favores políticos. La ex ministra los expulsó de su despacho al denunciar Fabra presuntas corrupciones en su departamento para no sacar al mercado productos de la empresa de Vilar.