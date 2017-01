Bono asegura que se cambió el avión por un ahorro "despreciable" de 6.000 euros

El ministro de Defensa, José Bono, ha asegurado en el Congreso que el Yak 42, en el que murieron 62 militares el pasado año, voló con dos averías graves y su tripulación acumulaba 23 horas 26 minutos de vuelo. Desveló además que se decidió cambiar el avión un mes antes del accidente por un ahorro "despreciable" de 6.000 euros. Durante el debate, muy tenso en algunos momentos, Zaplana ha acusado al Gobierno de aprovechar "tragedias y accidentes" para hacer oposición.

Bono, que compareció ante el Pleno del Congreso para informar sobre las últimas investigaciones sobre el accidente aéreo del Yak, denunció que antes del vuelo al menos se presentaron 16 quejas por parte de los militares, del servicio de inteligencia del Ejército de Tierra y notas del Ejército del Aire, advirtiendo sobre la falta de seguridad de este tipo de vuelos, que fueron "ignoradas".

Reveló que cinco empresas intermediarias cobraron comisiones en las sucesivas contrataciones por el alquiler del avión siniestrado el 26 de mayo de 2003 en Turquía. Bono afirmó que el accidente no tiene entre sus causas "la mala fe de nadie", pero precisó que antes del siniestro "faltó diligencia, celo y ordenanzas militares", y después "sobró prisa, faltó respeto a las familias y España, y sobre todo faltó respeto a la verdad".

En su comparecencia en el debate, en muchos momentos protagonizado por tensos enfrentamientos entre el ministro y el portavoz popular, Bono ha llegado a asegurar que "se tomaron disposiciones que condujeron a que el accidente se produjera".

ADVERTENCIA DE LOS RIESGOS, TRES MESES ANTES

El ministro de Defensa ha desvelado además una nota informativa del Ejército del Aire con fecha 7 de febrero de 2003 (tres meses y medio antes del accidente) sobre vuelos en aviones rusos en el que, según Bono, ya se advertía de serios problemas para el transporte de pasajeros por falta de seguridad. El ministro ha explicado que la nota, según datos del estado Mayor, nunca llegó a sus dependencias y sí al Ministerio de Defensa de Trillo a través de un fax.

Con la presencia del ex ministro de Defensa, Federico Trillo, sentado en su escaño, y de una treintena de familiares de las víctimas en el palco de invitados del hemiciclo, Bono rechazó ser "inquisidor ni justiciero" y aseguró que no le correspondía a él exigir responsabilidades fuera del Ministerio. "No soy juez, abogado ni fiscal de nadie".

UN CAMBIO A ÚLTIMA HORA Y DOS AVERÍAS GRAVES

En su relato pormenorizado sobre las causas del accidente, el ministro afirmó que ese avión no debía volar, ya que no le funcionaba la caja de registro de voz de la cabina desde hacía un mes, ni el sensor de combustible. Concretó que un mes antes del accidente, el Estado Mayor de la Defensa decidió cambiar el avión y sustituir un Tupolev por un Yakovlev. Tras preguntarse por qué se tomó esa decisión, Bono dijo que se invocó al "ahorro despreciable" que no llegaba a 6.000 euros, pero "se perdieron 700 millones de pesetas en el seguro".

En este sentido, detalló que se pasó de un contrato con OTAN-NAMSA para subcontratarse con otras compañías (Chapman, Volga y Adriyatic) hasta llegar a UM AIR, la propietaria del Yak, con la que se contraviene un contrato inicial, porque faltó la autorización de NAMSA. Además, esta cadena de subcontrataciones supuso perder un seguro de 75.000 dólares por pasajero.

CONFUSIÓN EN EL ATERRIZAJE

Sobre el viaje, Bono dijo que se modificó el plan de vuelo varias veces, faltó el aviso aeronáutico de que la pista del aeropuerto de Manás (de donde partió el avión) estaba cerrada cinco días y seis horas cada día, lo que provocó el retraso en su salida durante seis horas. Este retraso acumuló otras seis horas de cansancio a la tripulación. En este sentido, agregó que el cansancio del piloto "sin experiencia" desencadenó otros errores como la no elección de aeropuerto alternativo al de Trevisonda.

En su comparecencia, Bono ha desvelado que el piloto del Yak confundió la pista en la que debía aterrizar, y a 30 metros del suelo se dio cuenta de que se dirigía hacia una autopista cercana. Ante el error, realizó una elevación en vertical a gran potencia minutos antes de estrellarse.

LAS PRISAS PARA ENTERRAR A LOS MUERTOS

Sobre la identificación de los cadáveres, el ministro recordó que las 30 confiadas a los médicos españoles se hicieron "en 3 horas y 25 minutos" y que todas fueron erróneas, debido sin duda a "la prisa" por enterrar los cadáveres y "no se utilizaron datos e indicios disponibles para intentar una identificación sencilla, entre ellos alianzas de compromiso con nombres y apellidos".

Bono finalizó su intervención afirmando que hubo negligencia al ignorar las quejas e informes, no hubo inspecciones, se hizo mal el seguimiento de la contratación y la identificación de las víctimas no es calificable.

LA RÉPLICA DE ZAPLANA, CON REFERENCIAS A LOS GAL

Tras el ministro subió a la tribuna el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, que acusó al ministro de "ocultar una parte de la verdad" sobre las investigaciones. Tras expresar la "consternación" del PP por el accidente y transmitir su "profunda condolencia a las familias", Zaplana ha denunciado "el linchamiento" al que se está sometiendo a Federico Trillo, ministro de Defensa cuando ocurrió el accidente.

Zaplana ha acusado además al PSOE de que en su día hizo oposición basándose en tragedias y accidentes, un comportamiento que el portavoz popular ha calificado de "miserable". Durante su comparecencia se ha referido en varias ocasiones al pasado, en concreto, una de sus referencias ha sido para el 'caso GAL'. Zaplana ha dicho entonces que "lo del GAL era una mostruosidad, no un error".

El popular ha preguntado a Bono además si le gustaría que se exhumasen los cadáveres de las víctimas de accidentes en Castilla-La Mancha durante los 21 años de presidencia del actual ministro de Defensa.

LOS FAMILIARES CRÍTICAN LA INTERVENCIÓN DE TRILLO

La comparecencia ha sido seguida desde la tribuna de invitados del hemiciclo por más de 30 familiares de los militares fallecidos. Tras el pleno, Carlos Ripollés, portavoz de las familias, ha reiterado la necesidad de que el el ministro Federico Trillo entregue su acta de diputado "de forma inmediata".

Ripollés ha asegurado que la intervención de hoy de Trillo (que ha pedido un turno de palabra por alusiones) ha estado llena de mentiras y ha lamentado su comportamiento "cobarde y vergonzoso".