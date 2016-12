Carlos Fabra acusa a UCE y PSPSV de "alargar " el proceso en el que está imputado y dice que se presentará a las elecciones

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, acusó hoy a la Unión de Consumidores (UCE) y al PSOE de "estar alargando indebidamente con interrupciones y recursos" el proceso judicial en el que está imputado por uno o varios presuntos delitos contra la Administración Pública, y aseguró que "piensa" presentarse a las próximas elecciones.

Fabra realizó estas declaraciones durante la rueda de prensa ofrecida para presentar los Presupuestos de la Diputación 2007, y tras ser preguntado por los periodistas acerca de su opinión sobre el hecho de que la Audiencia Provincial haya desestimado un recurso de apelación interpuesto por su representación legal contra el nombramiento de un inspector de Hacienda para efectuar una investigación tributaria.

"No hago ningún tipo de valoración, como no lo he hecho nunca, sobre estos temas judiciales y les recuerdo que quien más interrupciones ha previsto y ha creado en el proceso judicial que nos ocupa es la Unión de Consumidores y el PSOE, que son lo mismo", dijo al respecto Fabra, quien añadió que "ellos son los que más interrupciones, más recursos han interpuesto en todo este procedimiento judicial, y los que lo están alargando indebidamente más".

Así mismo, afirmó que él tampoco hace "pronósticos como el portavoz adjunto del PSOE en la Diputación, Juli Domingo, o la vicesecretaria general del PSPV, Isabel Escudero, de en qué fecha determinada se producirá o no se producirá el tal evento jurídico". "Deben estar muy enterados, por lo que dicen en los medios de comunicación, porque ni yo ni mis abogados lo sabemos", manifestó.

El presidente de la corporación provincial aseguró que tomará la decisiones jurídicas oportunas en defensa de sus intereses, "todas las que necesite y las que mis asesores jurídicos me indiquen. Nosotros confiamos como siempre en la justicia, nos defenderemos con todos los argumentos que entendamos que son así", dijo.

Por último, se refirió a su intención de presentarse a los próximos comicios de mayo de 2007. "Les aseguro que yo estoy muy tranquilo y que pienso presentarme a las próximas elecciones", puntualizó Fabra.