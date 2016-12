Zapatero acusa al PP de restringir el derecho a la información con el boicot a PRISA

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha intervenido en la polémica por la decisión del PP de iniciar una campaña de boicot y veto al Grupo PRISA, empresa editora, entre otros medios, de la Cadena SER. Para Zapatero, frente a las políticas "de futuro" de su Ejecutivo, el PP demuestra actitudes "que restringen libertades" como el derecho a la información o la libertad de expresión. El senador Evaristo Nogueira y el alcalde de Valladolid, ambos del PP, se han mostrado disconformes con la decisión de su partido.

En su intervención en la VII Convención Municipal del PSOE, el secretario general del PSOE comparó las actitudes de ambos partidos: "Hoy entra en vigor la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, una ley positiva, de esperanza, que amplía derechos y libertades, y también entra en vigor la medida del PP de boicotear a medios de comunicación, una medida del pasado que restringe libertades como el derecho a la información y la libertad de expresión".

Zapatero aludía así a la decisión anunciada ayer por el PP de que mientras el presidente de este grupo de comunicación, Jesús de Polanco, no rectifique sus declaraciones de la última junta de accionistas, este partido "dejará de atender todas las convocatorias de entrevistas, tertulias y programas de este grupo".

"Después de escuchar ayer lo que el PP ha propuesto, ¿os imagináis qué harían si estuvieran en el Gobierno, qué harían con los medios públicos?", ha preguntado Zapatero a los 1.700 candidatos socialistas asistentes a la cita de la Convención Municipal de su partido.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha dicho que está "enormemente ofendido" por la "agresión" que supuso la "gravísima" crítica de Polanco contra su partido. Rajoy hizo estas consideraciones en una conferencia de prensa en Berlín con motivo de su participación en la cumbre del Partido Popular Europeo. Rajoy exigió para su partido el mismo respeto que éste tiene y ha tenido con PRISA, e hizo hincapié en que la "agresión" que hubo contra su partido en la junta de accionistas del grupo editor, entre otros medios, de la Cadena SER, "no la había habido jamás hasta ahora en España".

Voces discordantes en el PP

El senador del PP Evaristo Nogueira ha dicho a la SER en Galicia que no está de acuerdo con la medida adoptada por su partido. "La palabra veto no debe ser aceptada, todo el mundo que está en el círculo de la democracia no puede ser vetado", ha señalado Nogueira. Se ha sumado a esta opinión el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, quien no cree que el ataque contra PRISA "sea la solución adecuada".

El socialista Eduardo Madina ha declarado en la tertulia de A vivir que son dos días, de la SER, que la medida del PP no tiene precedentes "y no traerá nada bueno". En la misma línea se manifestaron en este programa, Jordi Jané, de CiU, para quien lo hecho por los populares "alimenta el frentismo", y Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna.

Ira y libertad

El consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, ha dicho que el PP "sabe mucho de ira y poco de libertad" en alusión a la canción del grupo Jarcha Libertad sin ira que se ha dejado oír en las últimas manifestaciones convocadas por los populares. En su opinión, "hay que respetar la libertad de opinión, aunque no guste" lo que se diga.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha denunciado el llamamiento al boicot. "Ésta tentativa de intimidación constituye un atentado grosero a la libertad de expresión y de información" ha declarado esta organización de defensa de la libertad de prensa. "Hacemos un llamamiento al partido conservador a que dé marcha atrás en su llamamiento y a que se esfuerce en preservar relaciones neutras con los medios del grupo Prisa".

El ex presidente Felipe González se ha sumado a este debate. Ha dicho en México que España vive un debate político "prebélico" y una crispación sin razón en la que sólo se emplean "descalificaciones". Durante su participación en la 70ª Convención Nacional Bancaria, González manifestó que en España "hay un clima de crispación política que empieza a calar en la sociedad".

El presidente del Partido Socialista Europeo (PSE), el danés Paul Nyrup Rasmussen, se ha mostrado "horrorizado" al ser informado de la decisión del PP. "Parece una ironía que, en el día en que estamos celebrando el aniversario de los Tratados de Roma que tantas libertades trajo a Europa, el antiguo partido gobernante en España quiera boicotear al mas grande grupo independiente de los medios españoles", señaló Rasmussen.

Por último, el líder de IU, Gaspar Llamazares, ha considerado un "chantaje" la decisión del PP, que tachó de "tremendamente hipócrita" porque los populares no sólo "utilizan" a los medios privados "afines a sus intereses", sino que, además, en el pasado "usaron" los medios públicos "con el único objetivo de servir a sus fines de partido".