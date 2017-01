"Soy Chelsea Manning. Soy una mujer"

Bradley Manning, condenado a 35 años de cárcel por violación de la ley de espionaje y robo de información gubernamental, ha enviado un comunicado a la cadena de televisión NBC diciendo que quiere vivir como una mujer y que su nombre es Chelsea.

Según informa Reuters, Manning, de 25 años, ha enviado un comunicado al programa Today de la cadena de televisión estadounidense NBC anunciando su decisión."Dado el modo en el que me siento y en el que me he sentido desde la infancia, quiero comenzar una terapia hormonal tan pronto como sea posible y espero que me apoyéis en esta transición", ha manifestado.

Asimismo, Manning ha pedido que "a partir de hoy os refiráis a mí por mi nuevo nombre y uséis el prononbre femenino (excepto en el correo oficial al centro de detención)".

"Estoy deseando recibir cartas de seguidores y tener la oportunidad de responder", ha añadido en su mensaje, que firma como "Chelsea E. Manning", según la cadena, que recuerda que en el sistema penitenciario estadounidense los reclusos transgénero -como sería el caso de Manning- normalmente conviven con otros presos de su sexo de nacimiento, pero no está clara cuál es la política del Ejército.

Por su parte el abogado de Manning, David Coomes, ha indicado durante el programa Today en el que se ha revelado el mensaje del soldado que espera que su cliente pueda salir en libertad condicional en siete años. "Pero, en realidad, espero que sea indultado", ha añadido. "Al menos esa es mi esperanza, que el presidente (Barack Obama) le indulte", ha asegurado.

Este mismo miércoles Bradley Manning fue condenado a permanecer durante 35 años en una prisión militar por filtar documentos clasificados a Wikileaks, en lo que supuso la mayor revelación de datos secretos de la historia de Estados Unidos.