Los seis imputados por el proceso soberanista de Cataluña

La desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional que anulan las iniciativas del proceso de desconexión de Cataluña tiene en el punto de mira de la Justicia a seis imputados entre dirigentes y ex responsables del Gobierno catalán así como otros cargos públicos y municipales.

Carme Forcadell

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordena investigar como imputada por un presunto delito de prevaricación y desobediencia, a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, al haber permitido votar las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente pese al aviso y prohibición del Tribunal Constitucional (TC). ,

Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha abierto juicio oral contra el expresident Artur Mas y las ex conselleras Joana Ortega e Irene Rigau por delito de prevaricación y desobediencia grave en relación a la organización y celebración de la consulta independentista del 9-N. La Fiscalía reclama diez años de inhabilitación para Artur Mas mientras que rebaja a nueve la petición de pena a la ex vicepresidenta Joana Ortega y a la ex consejera de Educación y actual diputada de Junts pel Sí, Irene Rigau.

Francesc Homs

El Tribunal Supremo cree que hay que ir a juicio contra el diputado y ex conseller de Presidència Francesc Homs por su actuación cuando era portavoz del Govern en la consulta del 9-N de 2014, en el marco de la investigación por desobediencia y prevaricación.

Joan Coma

El concejal de la CUP en Vic, Joan Coma, imputado en la Audiencia Nacional por un delito de incitación a la sedición tras el llamamiento que hizo en un pleno municipal a desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional. Tiene retirado el pasaporte.

Hasta 15 años de inhabilitación para Homs

El código penal sanciona (art. 404) el delito de prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos con penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años. El mismo texto penal recoge la sanciones para el delito de desobediencia contra las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

