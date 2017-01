Maradona, decepcionado con Messi: "Desde casa, mirando la televisión, no se puede pelearle a nadie"

Diego Armando Maradona estuvo presente en la gala de los Premios 'The Best' entregando el premio a mejor técnico del año a Claudio Ranieri. El exfutbolista argentino criticó la ausencia de todos los futbolistas del Barcelona y mostró su descontento por la no presencia de Lionel Messi: "Estoy decepcionado porque aquí sí que puede pelear, desde su casa, mirando la televisión, no se puede pelearle a nadie".

"No sé porqué, a un premio tan importante, no vinieron los del Barcelona, seguramente tenga prioridades y la prioridad fue que no venga Messi", continuó el astro argentino. Además, Maradona indicó su "decepción" y remarcó que "Messi estándo aquí (en la gala) la pelea mucho más de lo que puede hacer en Barcelona".

