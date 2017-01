Un juez, a un imputado: "La jueza De Lara está loca perdida, le va a caer un carallazo"

Un juez gallego, en conversaciones mantenidas con un empresario acusado de blanqueo de capitales e intervenidas por orden judicial, tilda de "loca perdida, torpe e incompetente" a la jueza Pilar de Lara, conocida en Galicia por ser implacable contra la corrupción. La acusa de dictar autos en vísperas electorales y vaticina que "le va a caer un 'carallazo' porque lo tiene bien merecido".

La jueza mantiene imputadas a más de 200 personas en causas que han permitido desarticular una mafia policial vinculada a burdeles y han puesto bajo sospecha a decenas de políticos de los principales partidos por delitos de corrupción.

En esas mismas conversaciones intervenidas, otro juez gallego (también en conversaciones con el empresario imputado por blanqueo) descalifica la actuación de un jefe de Vigilancia Aduanera en relación con la jueza Pilar de Lara y la investigación abierta por estos casos de corrupción.

Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, ha denunciado a los dos jueces por intentar fabricar pruebas falsas para desprestigiar su trabajo.

¿Quién es la jueza Pilar de Lara?

La jueza Pilar de Lara mantiene en vilo a la clase política gallega desde que inició en 2009 la instrucción del caso Carioca y desarticuló una trama delictiva con su epicentro en varios burdeles cuyas ramificaciones alcanzaron a políticos de las principales instituciones de esa comunidad, ayuntamientos, diputaciones provinciales y el propio gobierno autónomo.

Las causas que instruye desde hace más de seis años mantiene imputados a guardias civiles, policías nacionales, alcaldes, diputados, concejales y altos cargos. Una de sus últimas decisiones ha sido elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para la imputación del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo o al exministro de Fomento, José Blanco, por supuesto cohecho al aceptar regalo de vinos caros por parte de un contratista de la Xunta y el ministerio.

¿Qué motiva la reacción de los dos jueces contra Pilar de Lara y Vigilancia Aduanera?

El pasado 19 de mayo la Cadena SER publicó un informe de Vigilancia Aduanera en el que señalaba a Ángel Espadas, exasesor del que fue alcalde de Santiago de Compostela, Gerardo Conde Roa, como "abrelatas" en la administración pública para que la constructora gallega Únika obtuviera contratos públicos. Ese informe recoge conversaciones que pondrían de manifiesto que un juez, Juan Carlos Carballal, actuó de mediador para intentar que una UTE formada por OHL y Únika consiguiera una gran obra en Galicia.

Esta noticia hizo saltar las alarmas entre los implicados y los teléfonos echaron humo aunque sus interlocutores no sabían que los investigadores les estaban escuchando. De esas conversaciones, Vigilancia Aduanera ha elaborado un nuevo informe en el que advierte de que los jueces Juan Carlos Carballal, titular del juzgado de instrucción número 4 de Lugo, y Fidel del Río, titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 2 de Galicia, "habrían contactado con terceras personas de los que recibieron información sobre determinadas denuncias existentes con el fin de reactivarlas o formular nuevas denuncias contra funcionarios de vigilancia aduanera y también contra la jueza Pilar de Lara, que instruye la causa". La finalidad, dicen los agentes, es la de poner "denuncias falsas para dañar la imagen pública de los funcionarios y de la jueza". Carballal llegó a escribir un WhatsApp a un agente de aduanas creyendo que había sido el autor del informe en el que decía: "Me parece por tu parte una actuación inmoral, indecente y denigrante, sabes que no tengo ninguna participación directa ni indirecta en el tema y mencionarme es un daño moral que no podré olvidar fácilmente".

¿Qué dicen las conversaciones grabadas a los dos jueces con el empresario imputado por blanqueo de capitales?

En esas conversaciones se pueden escuchar frases del juez Carballal como la de "hay que darse cuenta de que los demás también sabemos muchas cosas" o la de que "a cada cerdo le llega su San Martín", en relación a un funcionario de Vigilancia Aduanera.

Sobre la jueza Pilar de Lara, Fidel Del Río, titular de vigilancia penitenciaria, se pregunta por qué reactiva cuatro años después una de las causas que instruía sobre corrupción, tilda a la magistrada de loca perdida y asegura que le va a caer un "carallazo", un "fustigazo, que lo tiene bien merecido", porque es "torpe, incompetente y destila maldad por todos los poros, y además... siempre en vísperas de elecciones".

La jueza De Lara tiene más enemigos

Esta semana, el colegio de abogados de A Coruña ha presentado en la Fiscalía y en el Consejo del Poder Judicial una denuncia contra Pilar de Lara por una presunta vulneración del derecho profesional. La jueza autorizó un registro en un despacho de abogados en el que los investigadores, supuestamente, se incautaron de documentación que no guardaba relación con la investigación. La presunta actuación irregular se produjo en el marco de la operación Cebra, a principios del pasado mes de octubre. En ese sumario, la jueza trata de determinar si algunas personas, entre ellas el exalcalde de Ribadumia, Nené Barral, pudieron haber cometido los delitos de blanqueo de dinero o contrabando.

