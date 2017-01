Nueva polémica en 'Ahora Caigo' por no dar por válida una respuesta de 100.000 euros

Después de que el paso de dos jóvenes por el programa de Antena 3 'Ahora Caigo' se convirtiera en viral por necesitar hasta diez pistas para adivinar "Guerra Civil", el concurso presentado por Arturo Valls vuelve a ser noticia por no entregar el bote de 100.000 euros a un concursante que acertó todas las preguntas del concurso.

Tras llegar a la fase final, después de zafarse del resto de oponentes, el concursante Jesús tuvo que adivinar el nombre de una actriz de Hollywood que recibe su nombre artístico de su tendencia a tirarse pedos.

Whoopi Goldberg, la actriz que hizo perder 100.000 euros a Jesús



Anteriormente, el joven tuvo que responder a preguntas de mayor dificultad que las de sus rivales, lo que provocó el enfado de muchos usuarios de las redes sociales, quienes se quejaron de que las preguntas del resto de concursantes eran mucho más sencillas que las del concursante que optaba a los 100.00 euros.

Tras enfrentarse al reto de acertar la última pregunta, relacionada con la actriz de Hollywood, el concursante fue capaz de resolver el acertijo, diciendo 'Whoopi Goldberg' casi en el límite del tiempo. Quedando tan solo cinco segundos, el concursante dijo bien el apellido y, cuando apenas quedaba un segundo, dijo Whoopi Goldberg.

Cancelaron la respuesta después de darla por válida

No obstante, después de que el propio presentador del programa diera como válida la respuesta y de que el público comenzara a aplaudir la victoria de Jesús, Arturo Valls le explicó que había que comprobar primero si la respuesta había entrado en tiempo: "Vamos a ver, porque si has ganado, has ganado por un pelo".

Tras visualizar el vídeo, se ve cómo la respuesta entra dentro del tiempo. No obstante, el presentador asegura que la respuesta es incorrecta porque no ha pronunciado el apellido de la actriz de la manera correcta: "Atención, qué fuerte, macho, porque está en tiempo, pero aunque antes has dicho bien el apellido aquí hemos oído 'bolder', con lo cual la respuesta es incorrecta".

Tanto el público asistente como el concursante se lamentaron por la decisión del programa. No así las redes sociales, quienes comenzaron a dudar de la decisión de la dirección del programa e incluso aseguraron que la intención del concurso era el de evitar dar el premio de 100.000 euros.

Comentarios