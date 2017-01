Un youtuber se burla de un indigente dándole galletas con pasta de dientes

El youtuber de 19 años Kan-Hua Ren, más conocido en el mundo de Internet como Reset, ha subido recientemente un vídeo a YouTube en el que aparece realizado los retos que sus más de un millón de seguidores le piden a través de las redes sociales.

Entre otras cosas, el joven, de origen chino, es retado a realizar bromas telefónicas en chino, a apagar una vela con los dedos, a pedir una pizza a domicilio para decir posteriormente al repartido que él no le ha pedido nada y a inhalar pimentón, entre otras cosas.

No obstante, una de los retos que ha llevado a cabo el youtuber durante este vídeo ha causado un gran revuelo en Internet. Un usuario le pidió que comprara galletas Oreo, quitara la crema y la sustituyera por pasta dental para, posteriormente dársela a alguien en la calle. Un reto que no dudó en llevar a cabo: "Me parece interesante este reto, así que vamos a hacerlo".

El mensaje de la persona que le pidió que gastara la broma. / Facebook

Le da galletas rellenas de pasta de dientes a un vagabundo

Tras leer el mensaje, el youtuber se puso manos a la obra y mostró en su vídeo cómo sustituía la crema de las galletas por pasta de dientes para, posteriormente, salir a la calle y dársela a un indigente para que se las comiera. A pesar de que el reto no concretaba que tuviera que ser un indigente quien recibiera las galletas, Reset optó por dar sus galletas a un sin techo que se encontraba en la entrada de un supermercado.

Además de las galletas, el youtuber también le da 20 euros, al mismo tiempo que confiesa sentirse bien por lo que ha hecho: "La verdad es que se siente bien cuando ayudas a una persona. Obviamente la parte del Oreo con pasta dental a lo mejor me habré pasado un poco. Pero mira el lado positivo, eso le ayudará a limpiarse los dientes, que creo que no se limpiará los dientes en un par de días o desde que se volvió pobre. Yo le ayudo con la pasta dental".

Volvió a visitar al vagabundo tras las críticas

Tras las críticas recibidas por su broma al vagabundo, el youtuber publicó un segundo vídeo en el que acude de nuevo al supermercado para preguntarle al vagabundo sobre si notó algo raro al comerse las galletas.

Recibi comentarios de que me pase con el vagabundo a si que fui a verle y esto me dijo. pic.twitter.com/dDA8auJsGj — ReSet (@ReSetG4MER) 17 de enero de 2017

"Hola señor, es usted otra vez. ¿Se comió las galletas que le di ayer? ¿No notó algo raro? Que si no notó algo raro", repitió el youtuber al sin techo, que muestra tener serios problemas para comprenderle. "Era una pequeña broma", prosigue.

Tras esto, el youtuber opta por darte un billete de cinco euros al hombre mientras denuncia que la gente no ayuda a los vagabundos: "Solo hay monedas de uno, dos y cinco céntimos. Así está España o, al menos, la zona donde vivo".

Pese a que no ha pedido perdón por lo sucedido, el youtuber ha reconocido, a través de Facebook, que no es "tan maduro": "Tengo 19 años y mi mente no es la de uno de 30 o 40 años. Intento hacer cosas nuevas en YouTube, ya que la gente me decía que me copio de Rubius (el youtuber con más seguidores de España)".

"Supongo que no pienso en las consecuencias. En el futuro pensaré un poco más antes de hacer ciertas cosas o seguiré igual de tonto como ahora", concluye Kan-Hua Ren en su comentario.

