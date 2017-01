Zidane muestra su preocupación por las lesiones

El entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, compareció ante los medios de comunicación tras la victoria por 2-1 ante el Málaga, pero se mostró lejos de estar contento.

Las lesiones sufridas ante el combinado andaluz dejaron al francés con claro tono de preocupación en sus declaraciones. "Estoy un poco preocupado es por las lesiones. Tenemos muchos partidos y mi estado de ánimo es un poco jodido. Tenemos un partido muy importante el miércoles y vamos a ver".

Aunque sobre Luka Modric se mostró cauto de cara al diagnóstico. "Modric tiene una molestia, es un poco más complicado pero lo vamos a ver mañana con una resonancia".

También fue preguntado por Danilo, al cual defendió el día anterior en rueda de prensa y al que no utilizó durante el encuentro a pesar de las lesiones. "Danilo también tenía molestias, no podía jugar. Lo metimos en el banquillo, pero después de lo de Marcelo y Luka no quería forzar a Danilo que tenía molestias"

