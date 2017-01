Ramos se vuelve a liar y le manda un dardo a Pepe Castro

Sergio Ramos volvió a ser el protagonista del partido en la victoria del Real Madrid ante el Málaga. El defensa andaluz hizo los dos goles del equipo de Zidane en el 2-1 final.

Tras el partido, el capitán madridista compareció ante los medios de comunicación. "Estoy contento por seguir batiendo récords en lo personal y porque he podido contribuir y ayudar al equipo, pero la alegría mayor es poder sumar los tres puntos".

El defensa madridista explicó las celebraciones que realizó tras su primer tanto. "He tenido un par de dedicatorias, una a la madre que me parió, nunca mejor dicho, y la otra a un amigo rapero, de ahí lo del micrófono", comentó.

Tras ello, Sergio Ramos quiso resarcirse del error que cometió en el Sánchez Pizjuán al no expresar adecuadamente el tema de los violentos. "Me equivoqué en una palabra que era nunca voy a estar en contra de los violentos y dije a favor. Quería matizarlo, evidentemente nunca voy a estar a favor de los violentos. Y me parece muy fuerte que primero el presidente no se ponga a favor de la violencia que evidentemente es lo que mancha este deporte. Los que tenían que tomar decisiones lo tenían muy fácil y decidieron no sancionarlo", comentó en una explicación en la que volvió a confundirse.

