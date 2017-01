Las familias del Yak-42 esperan una "satisfacción moral y jurídica" después de reunirse con Mariano Rajoy

"Vamos a hacer las cosas bien, confiad" ha sido una de las frases que el presidente del Gobierno ha dirigido los familiares del Yak-42, según ha explicado la portavoz de la asociacón, Curra Ripollés, quien ha definido el encuentro como "amable" y "sin tensión ni malas caras". Los familiares han puesto en valor que en el momento de la tragedia aérea en la que murieron 62 militares en 2003, Mariano Rajoy era vicepresidente del Gobierno.

Las familias han explicado que el ministerio de Defensa está elaborando una resolución después del informe del Consejo de Estado que le responsabiliza del accidente. Una resolución, que los familiares esperan que acabe con la "satisfacción moral y jurídica". Curra Ripollés ha mostrado su deseo de que una vez concluida la resolución sea la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, la que acuda al Congreso para explicar los detalles. "Una administración que rectifica es una sociedad que madura", ha afirmado Ripollés.

María Dolores de Cospedal ya asumió el informe que culpa Defensa de la tragedia y se comprometió a emitir otro que aclare las responsabilidades del accidente. Los familiares explicaron que se sentían "aliviados" y "esperanzados" y este lunes han revelado que la ministra les pidió perdón hasta en tres ocasiones.

Rajoy: "Espero que hagamos las cosas bien"

El presidente del Gobierno ha calificado la reunión con los familiares de "franca y cordial". "He escuchado y he compartido lo que me han contado, sus sentimientos. Espero que seamos capaces entre todos de hacer las cosas bien, vamos a esperar al futuro", ha pedido Rajoy.

"Prefiero que hablen ellos", ha explicado Rajoy ante la insistencia de los periodistas para que ofreciera algún detalles más de la reunión.

