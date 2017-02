La revolución educativa en España sí es posible: escucha a los maestros

El respeto al profesor es una de las claves del éxito en el sistema educativo finlandés. La pedagoga Inger Enkvist daba los detalles el pasado mes de noviembre cuando visitó España. Explicó que en las sociedades nórdicas los docentes son valorados por los alumnos, las familias y el Estado. Eso supone un sueldo decente y un trabajo fijo. Muy lejos de lo que ocurre en nuestro país donde alrededor del 20% de la plantilla de docentes son interinos, según el sindicato ANPE. Profesores que han sido despedidos en junio y que llegan a septiembre sin saber su destino. Con suerte, aterrizarán en un colegio más o menos cercano a su lugar de residencia con clases abarrotadas. Intentarán transmitir a sus alumnos las ganas de aprender y la pasión por la lectura o las matemáticas. Sonreirán y se desesperarán por momentos. Echarán de menos medios para enseñar mejor y de una manera más personalizada. Tirarán de vocación para seguir adelante convencidos de que los niños de ahora son la sociedad del futuro. Aunque haya que recordarle a algún padre despistado que los profesores no están "para aguantar".

Mientras la clase política debate la conveniencia de un pacto educativo que dure más de una legislatura en nuestro país, nuevas generaciones de profesores intentan hacer la revolución desde las aulas. Una revolución silenciosa basada en la educación en valores, en el respeto al ritmo de aprendizaje e intereses y el fomento de la autonomía y la creatividad. Sobre estas premisas reflexiona el maestro en Educación Infantil, Raúl Bermejo en el libro Ser maestro (Ed. Plataforma Testimonio). Cuando empezó a dar clases le preocupaba ver a niños llorando porque no le salían las fichas. Fue la bofetada de realidad necesaria para comenzar a cambiar la forma de hacer las cosas. Un camino que continúa y que muestra a través de las redes sociales en Thinksforkids.

"Ser maestro es buscar el talento de cada niño"

El concepto de ser maestro ha cambiado para Raúl Bermejo a lo largo de los diez años que lleva dedicado a la enseñanza. "Un maestro es un guía de cada niño porque cada niño es distinto. Para mí ya no es llegar a clase a enseñar a leer o escribir, sino buscar el talento de cada uno de ellos para que pueda desarrollarlo", cuenta Raúl.

"Un maestro debe de tener tatuadas cinco palabras clave: respeto, imaginación, creatividad, empatía y sensibilidad", explica convencido de que al colegio se va a aprender y a formarse como persona no como "productos con una serie de contenidos que nosotros imponemos".

¿A favor o en contra de los deberes?

El debate sobre la conveniencia o no de los deberes no es sencilla. Hay que tener en cuenta la edad del alumno y el tipo de tarea. Los especialistas entienden que los deberes adecuados son los que motivan y abren las ganas de aprender. Nada que ver con las fichas repetitivas. "Deberes a edades tempranas, no, nunca. En el caso de Primaria se pueden hacer trabajos de investigación y de equipo, que se nos olvidan", recomienda Raúl.

"Los niños no tienen que frustrarse sino que se tienen que motivar. Les tenemos que enseñar que los errores sirven para aprender, pero la frustración no sirve para nada", sostiene este maestro que no ve el futuro de la educación con grandes nubarrones en el horizonte. Al contrario, espera que lleguen buenos tiempos. "Tienen que pasar una serie de años, pero vienen generaciones muy buenas que realmente se dan cuenta que habría que dar un aire nuevo a la carrera de Magisterio, que habría que hacer más prácticas. Somos nosotros los que tenemos que estar motivados en nuestro trabajo, si no la educación irá mal".

Las reformas educativas en España se han utilizado más como arma arrojadiza política que como apuesta de futuro para que el país avance. Quizá la revolución silenciosa haya comenzado ya de la mano de maestros convencidos y motivados. El tiempo lo dirá, pero mientras debemos escuchar sus propuestas y conocer de qué forma están trabajando en las aulas con nuestros hijos.

Comentarios