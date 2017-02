No, las pastas de dientes blanqueantes no son eficaces, según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado a cabo un estudio, en el que treinta voluntarios han probado durante un mes quince marcas de dentífricos anunciados como blanqueantes, mediante el que ha concluido que "no ve necesario gastar dinero en una pasta blanqueante" puesto que todos ellos cambian "muy poco o nada" el color de los dientes.

La OCU ha enviado a un laboratorio especializado hasta quince tipos de dentífricos blaqueadores con el objetivo de descubrir hasta qué punto blanquean. Allí, los treinta voluntarios probaron cada pasta durante un mes, con el mismo cepillo y las mismas pautas de uso, con el objetivo de valorar el cambio en el tono de los dientes entre el primer y el último día de la investigación.

Ninguna pasta debería llamarse blanqueante

Tras comprobar los resultados del estudio, la OCU ha asegurado que ninguna de las pastas de dientes analizadas debería llamarse blanqueante puesto que únicamente limpian y dan brillo al esmalte, la capa más externa del diente. Por esa misma razón, la organización ha pedido a las autoridades que sean más exigentes con las marcas que dicen ser blanqueantes.

El estudio ha determinado que ninguna de las pastas de dientes analizadas tiene capacidad de penetrar la dentina, es decir, la capa que está justo debajo del esmalte, que es la que determina el color de los dientes. Por lo tanto, ninguna de estas pastas de dientes son eficaces. A pesar de ello, la OCU asegura que, tras comprobar el etiquetado, la mayoría de compañías aseguran lo contrario.

¿Cuáles son los mejores dentífricos?

La OCU ha asegurado que no ve necesario gastar dinero en una pasta blanqueante y que no hay que fiarse de las marcas ya que no por ser más baratas son peores que las más caras que se venden en las farmacias.

Pese a que todas suspendieron el estudio, los voluntarios escogieron al dentífrico Binaca Blanqueante como el mejor de todos ellos con una puntuación de 64 sobre 100. Tras el dentífrico de Binaca se encuentran Auchan Blancura y Fluocaril Blanqueador. En última posición del se encuentra Oral B 3D White Luxe Perfección, con tan solo un 37 de valoración.

No obstante, y pese a que varias marcas hayan pasado el corte, contar con una valoración media de 50 o superior, todas las pastas de dientes suspenden puesto que para lograr el aprobado era necesario lograr una mejoría en la mitad de los sujetos, algo que ninguna pasta ha logrado.

"Con el producto que obtuvo la mejor valoración en este parámetro, solo en 10 de los 30 sujetos se apreció una mejoría del color en 1 o 2 tonos. Para el resto no se apreciaron cambios en suficientes voluntarios como para poder ser considerados mínimamente eficaces", ha explicado en su informe.

El tono de los dientes está determinado genéticamente, al igual que otras características del cuerpo humano como, por ejemplo, el color de los ojos. Por lo tanto, y dado que las pastas de dientes carecen de un efecto blanqueador en su composición, se recomienda cepillarse los dientes, no fumar y evitar el consumo excesivo de té, café o vino para tener los dientes limpios y sanos.

