Albert Rivera consuma la refundación de Ciudadanos

Ciudadanos tratará este fin de semana de dar carpetazo a la indefinición ideológica que le ha perseguido, sobre todo, desde que decidiera saltar al escenario político nacional. En su nacimiento el debate sobre los principios que debía abrazar la formación ya fue intenso, tanto que casi deja fuera del partido al propio Albert Rivera.

Los fundadores buscaban crear en Cataluña un espacio en el que dar cobijo al votante de izquierdas, no nacionalista y defraudado con el rumbo del gobierno tripartito que el PSC lideraba con Pasqual Maragall como presidente. Por eso, incluyeron como referencia ideológica el "socialismo democrático", y como espacio político en el que competir, el centro izquierda. Esto no impidió que el proyecto atrajese a personas que defendían postulados claramente de derechas y que se sentían cómodos en la corriente liberal progresista. A todos les unía una lucha más fuerte que la ideológica, la identitaria contra el nacionalismo.

La formación consiguió el objetivo de hacerse un hueco en el panorama político catalán. Hoy lidera la oposición al Gobierno independentista de Puigdemont. Sin embargo, Rivera siempre tuvo una ambición mayor. Aprovechando la crisis económica y de representación decidió trasladar el proyecto de Ciudadanos de Cataluña al resto de España. En el ciclo electoral de 2016 consiguió representación en casi todos los parlamentos autonómicos, se convirtió en la tercera fuerza política a nivel municipal y obtuvo 32 diputados en la Cámara Baja.

En todo este proceso, Ciudadanos ha sido el único partido, que según el CIS, ha experimentado un cambio en la escala ideológica a ojos de los votantes. Hasta principios de 2015, la formación de Albert Rivera era percibida como una fuerza estrictamente de centro, sin embargo, a medida que el ciclo electoral fue avanzando, y desplegó su política de pactos, los votantes cambiaron de idea. Entonces los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas colocaron a Ciudadanos claramente en el espacio de centro derecha.

El movimiento civil que se fundó en 2006 poco o nada tiene que ver con lo que es Ciudadanos en 2017. La expansión requirió defender otras prioridades y dar cabida a personas con otro perfil político, lo que ha conllevado una transformación ideológica que sin embargo aún no se recoge en el ideario, que hasta la asamblea de este fin de semana sigue siendo el vigente hace diez años.

Esa nueva realidad obliga, según Albert Rivera y su equipo, a borrar las referencias a la socialdemocracia y al centro izquierda que en su momento sirvieron para reflejar las dos almas que confluían en el partido. Fuentes de la dirección reconocen además que el motivo que les ha llevado a tomar esta decisión es que existen en el partido dirigentes nuevos que se sienten avergonzados cuando se les identifica con el PSOE.

El giro liberal que Rivera defenderá este sábado ante los compromisarios del partido ha provocado un cisma en el seno del partido en Cataluña. La votación de compromisarios evidenció que la militancia en esta comunidad se encuentra dividida al 50 por ciento. La mitad se siente cómoda con el ideario actual, la otra mitad no. La redefinición ideológica centrará la actividad de la IV Asamblea General de la formación. Una cita con la que, según los críticos con el cambio de ideario, la Ejecutiva pretende llevar a cabo una refundación encubierta.

"La estrategia política se adapta a la realidad y a las necesidades del país, si no, no seríamos útiles, pero los principios no se cambian", asegura una histórica militante de Ciudadanos que recuerda cómo acompaña a Albert Rivera a colocar carpas con propaganda del partido en Tarragona. "Cuando el PSOE abandonó el marxismo se reunió en un Congreso de refundación, cuando el PP dejó atrás las siglas de Alianza Popular, se convocó un Congreso de refundación, a nosotros nos quieres hacer abandonar nuestra corriente ideológica en una Asamblea ordinaria, de forma encubierta" sigue.

Lo cierto es que a pesar de que los defensores de los valores fundacionales representan a una parte importante de la militancia, Albert Rivera tendrá el control de la mayoría de los delegados de la Asamblea. Si se les hace alguna concesión será porque él lo decida. De momento a pesar de los intentos por negociar una redacción que genere mayor consenso, desde la Ejecutiva no han mostrado interés.

Representantes de la candidatura de "Mejor Unidos" llegaron esta semana a Madrid con la intención de alcanzar un acuerdo. El portavoz parlamentario del partido, Juan Carlos Girauta ni siquiera mostró interés por reunirse con los que han sido durante tiempo compañeros en el día a día en Cataluña.

La incógnita que queda por resolver, además del resultado de la votación del nuevo ideario, es si este giro provocará la baja de militantes y cargos que ya aseguran que se sentirían excluidos ideológicamente del partido. Los hay que prefieren esperar para ver si el giro liberal sobre el papel provoca un cambio también en la praxis política de Ciudadanos.

Informe de la gestión de Rivera y su ejecutiva

Los días previos a un Congreso que se prevé tranquilo para Rivera, solo han servido para caldear los ánimos entre los delegados y afiliados de base que no comparten algunas decisiones de la dirección. Durante la asamblea, la actual Ejecutiva tendrá que rendir cuentas ante la militancia con la defensa de un informe de gestión que ha provocado cierto estupor en las filas naranjas.

La etapa política más intensa del partido, con la conversión en una fuerza política de ámbito nacional, siete convocatorias electorales, acuerdos de legislatura en cinco comunidades autónomas y dos negociaciones para facilitar la formación de un gobierno en España, ha sido resumida por parte de la dirección en dieciséis diapositivas. Esto ha sido considerado una falta de respeto por parte de algunos sectores que creen que el entorno del líder da por hecho que la cita de este fin de semana será “un paseo militar”.

Ese informe de gestión, la única referencia que los delegados tendrán para votar el sábado, solo recoge datos generales y ya conocidos por la mayoría. Del total de esas páginas, tres son fotografías; otras ocho, gráficos que explican el aumento de la presencia de Ciudadanos en las distintas administraciones y el resto, hojas en las que se detalla el crecimiento en número de afiliados y de seguidores en las redes sociales. Además, se da cuenta del estado de las finanzas del partido, algo que también se refleja ya el informe de la secretaría correspondiente.

