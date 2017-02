La genial reacción de los niños de 'Stranger Things' al tráiler de la segunda temporada

La segunda temporada de Stranger Things, una de las grandes sensaciones en el ámbito televisivo de 2016, llegará a la pequeña pantalla el 31 de octubre, coincidiendo con el día de Halloween. La nueva temporada, que constará de nueve episodios, narrará cómo es la vida en la ciudad de Hawkins un año después del regreso de su protagonista: "Un año después del regreso de Will, todo vuelve a la normalidad, pero una oscuridad acecha bajo la superficie, amenazando a toda la ciudad de Hawkins".

El tráiler oficial de esta nueva entrega llegó durante el descanso de la 51ª edición de la Super Bowl. Netflix ofreció las primeras imágenes de esta segunda temporada en la que se pudo ver, entre otras cosas, a los protagonistas disfrazados de los 'Cazafantasmas' y una nueva amenaza que pone en peligro a los protagonistas de la historia y al resto de habitantes la ciudad de Hawkins.

Los protagonistas vieron el tráiler juntos

Dado que ninguno de los protagonistas de la serie acudió a Houston, Texas, a disfrutar de la final de la Super Bowl, que enfrentó a los Patriots contra los Falcons, los actores Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Millie Bobby Brown y Gaten Matarazzo decidieron ver el tráiler oficial de la segunda temporada todos juntos.

Entusiasmados, los jóvenes actores comenzaron a chillar, saltar y celebrar el resultado final del tráiler que, hasta la fecha, todavía no habían visto. Pese a que en este adelanto no aparece 'Once', el carismático personaje protagonizado por Millie Bobby Brown, todo apunta a que la joven volverá a aparecer en la segunda temporada para reunirse con sus amigos.

Lo que sabemos de la nueva entrega de 'Stranger Things'

Pese a que por el momento no se han revelado datos relevantes sobre la nueva temporada de Stranger Things, sí que se han confirmado los nombres de nuevos actores y actrices que formarán parte del elenco principal. Además del reparto original, Netflix ha fichado a Paul Reiser (Mad About You) y Sean Astin (El Señor de los Anillos) para llevar a cabo papeles fundamentales para el desarrollo de las nuevas tramas.

El operador también ha confirmado el fichaje de la actriz Linnea Berthelsen, quien interpretará a una joven enigmática que estará conectada con los eventos sobrenaturales de la pequeña localidad de Hawkins.

