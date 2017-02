Los documentos de las tres corrientes de Podemos para la asamblea de Vistalegre II

En lo político, 'pablistas' y 'anticapitalistas' están más cerca, a pesar del intento de los de Iglesias de buscar el equilibrio entre el equipo de Errejón y el de Miguel Urbán. Pero en el caso organizativo son más las similitudes entre estos dos últimos sectores. Ambos quieren arrebatar el poder plebiscitario al secretario general y que la nueva Ejecutiva garantice la correlación de fuerzas. En lo que coinciden los tres es en la necesidad de dejar atrás la 'máquina de guerra electoral' y de descentalizar el partido.

El plan de Pablo Iglesias

Entrevista a Pablo Iglesias en la SER. / Angel Díaz (EFE)

El título del documento de Pablo Iglesias, que ha redactado el propio secretario general y que lleva a la Asamblea Ciudadana de este fin de semana, lleva por título Plan 2020: ganar al PP y gobernar España. El texto apuesta por una "voluntad unitaria" porque "solo con un Podemos unido y fuerte podrá liberar una confluencia política, social y popular de cambio que sea capaz de ganar al PP y de gobernar España". Defiende que la alternativa que defendieron de un Gobierno del PSOE y con una "presencia proporcional" de Podemos, las confluencias e IU, mediante la abstención de ERC y PDeCat "jamás se lo hubieran permitido a Pedro Sánchez".

Además, el documento de Iglesias apuesta por gobernar "desde abajo, pensando la política como una herramienta al servicio de la mayoría". Quieren "recuperar las instituciones democráticas a través de la personalización de los conflictos. Sobre la gestión de los conflictos internos, Podemos Para Todas considera que la solución "no puede ser judicializar la política en las Comisiones de Garantías, sino hacerla más deliberativa". Apuestan por establecer "mecanismos de prevención que detecten los conflictos en su fase más incipiente" y contar con Comisiones de Garantías "independientes y bien dotadas de recursos".

Critica que se han parecido "en exceso a los viejos partidos" a los que tanto han criticado, con "diferencias que se han enquistado" o debates en los medios "que deberían haberse dado en otros espacios". Por eso piden "una cultura política de debate desde la fraternidad y el compañerismo".

El plan de Íñigo Errejón

Entrevista a Íñigo Errejón en la Cadena SER. / José Soler (ACN)

El documento político de Íñigo Errejón apuesta por un partido ganador, que recupere la iniciativa política y demuestre hoy que es útil en la oposición para gobernar en el futuro superando la fase de "resistencia" para pasar a otra de "ofensiva". Quieren una organización "democrática, popular, patriótica, plurinacional, feminizada, compleja y capacitada para gobernar nuestro país y conducir un proceso de cambio histórico".

El texto de 'Recuperar ia Ilusión' achaca a cómo se gestionaron las negociaciones de gobierno durante la pasada legislatura y a la "percepción de inmadurez y soberbia por una parte importante de nuestro potencial electorado" para explicar los resultados del 26-J. Comicios en los que "la confluencia con IU no pareció funcionar".

Sobre la situación política actual, aseguran que "el Gobierno de Rajoy es más débil de lo que aparenta y la crisis de Régimen no se ha cerrado", por lo que piden que Podemos se convierta en una fuerza "más abierta, no resistencialista" para "convertirse en fuerza de gobierno y construir pueblo". Creen que deben "recuperar la iniciativa" presionando al gobierno, liderando acuerdos o instalando temas en la agenda nacional. Además, defiende que la actual deriva del partido podría acabar con él: "Podemos está perdiendo un tiempo precioso al no aprovechar la crisis existencial del PSOE para formar una nueva mayoría en nuestro país. Si continuamos por la misma senda resistencialista que iniciamos tras el 20-D, la restauración estará mucho más cerca. Si dejamos que el PSOE se recomponga, habremos fracasado".

El plan de Miguel Urbán

Entrevista con Miguel Urbán en la SER. / Kiko Huesca (EFE)

La corriente Anticapitalistas pide construir un partido alejado del PSOE, que aspire a formar "un gobierno rupturista y constituyente, con un programa de reformas que ataquen al poder económico y político de las élites, abriendo el camino para una sociedad radicalmente democrática fundamentada en los bienes comunes".

En su documento político, titulado 'Podemos en movimiento', la corriente liderada por Miguel Urbán apuesta por un partido "capaz de impugnar el régimen bipartidista". Quieren que Podemos no se "mimetice" con el PSOE y "no ser subalternos". Además, piden que Podemos "se replantee su modelo de organización", tras el "agotamiento y fracaso de la hipótesis de Vistalegre". Quieren que la organización se democratice, se feminice, se descentralice y se garantice el debate político.

También piden que se refuerce la tarea de "tejer alianzas" entre los distintos espacios políticos que surgieron, sobre todo, "al calor del 15M". Su objetivo es que, en la próxima cita electoral, las candidaturas que se construyan vayan "más allá de una suma de siglas y de una unión por arriba".

