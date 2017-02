Catalá no cree que Pedro Antonio Sánchez deba dimitir: "No es el momento"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este martes en un desayuno informativo que Pedro Antonio Sánchez, presidente murciano, no debe dimitir por su imputación en el caso Auditorio: "El hecho de que cualquier persona tenga que comparecer ante los tribunales me parece que, tanto yo como el partido, hemos puesto de manifiesto que todos somos iguales ante la Ley y estamos obligados a rendir cuentas. De ahí derivar una responsabilidad política en un trámite sin conclusiones, sólo una mera investigación, en mi opinion y así lo hemos puesto en el PP no es el momento".

Ha añadido el titular de la cartera de Justicia ha añadido que "todavía no hemos aprendido a tener la mesura de esperar a que haya conclusiones".

Sobre la corrupción, Catalá ha afirmado que “tenemos que seguir trabajando en la lucha contra la corrupción, hemos hecho mucho pero no hacemos un balance de satisfacción”, anunciando por ejemplo medidas para que “los que denuncian la corrupción tengan un sistema estricto de protección”. Mensaje también sobre la responsabilidad pública: “Cumplir la ley no es una opción, todos estamos llamados a ello y cuando no lo hacen es un flaco favor a democracia y a los ciudadanos”.

Defiende la jerarquía fiscal

Una semana después de saber que fue la Fiscalía General la que impuso a las fiscales del caso Púnica no pedir la imputación de Pedro Antonio Sánchez, el titular de la cartera de Justicia ha defendido la jerarquía en el Ministerio Público: “La unidad de actuación sirve para garantizar los principios de legalidad e imparcialidad, la dependencia jerárquica sirve para dotar de seguridad jurídica a los ciudadanos”.

Ha añadido después que esta dependencia de los fiscales de sus superiores jerárquicos “debe preservarse de manera que no genere desconfianza, mediante órdenes escritas” y también permitiendo que los fiscales puedan discrepar “con garantías”. También ha puesto de manifiesto la necesidad de “mejorar la percepción social de la independencia judicial, es un problema grave que afecta a la legitimidad de las instituciones”, ha asegurado. Entre otras medidas ha vuelto a anunciar la limitación de los aforamientos.

"No es lo mismo meter la pata que meter la mano"

El ministro de Justicia ha comparecido ante los medios en un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press. A la entrada ha sido Fernando Martínez-Maíllo, vicesecretario general de organización del Partido Popular, quien ha defendido la inocencia del presidente murciano: “Estamos hablando de prevaricación administrativa, y quiero recordar que durante las negociaciones con Ciudadanos se hizo famosa aquella frase de que no es lo mismo meter la pata que meter la mano, y a Pedro Antonio Sánchez nadie le acusa de llevarse ni un solo euro”, ha dicho a la entrada del acto.

