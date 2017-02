"Si mis superiores no me daban indicación en sentido contrario no había motivo para paralizar la campaña"

Los testigos del juicio por la consulta soberanista del 9N apuntalan la acusación de la Fiscalía: este martes, tanto empresarios como altos cargos de la Generalitat que participaron en el evento han apuntado a Francesc Homs como la persona que daba las instrucciones, afirmando también que nadie les ordenó abandonar los preparativos tras la negativa del Tribunal Constitucional.

Han comparecido Carles Fabró (director jefe de protocolo), Mónica Osácar (responsable de publicidad institucional) e Ignasi Genovés (director de atención ciudadana). Los tres se han pronunciado en el mismo sentido: después del 4 de noviembre, y conociendo la resolución del Tribunal Constitucional que obligaba a paralizar la consulta, nadie de su departamento les ordenó paralizar los preparativo.

Fabró ha asegurado que la orden de acondicionar un pabellón para que la prensa siguiese la jornada fue orden de Homs, entonces consejero en el Govern de Artur Mas, y que "en ningún momento" recibió orden de parar esos trabajos. Osácar ha asegurado que para su equipo "era una campaña más" y que "íbamos a mil por hora".

Más explícito ha sido Genovés: "Yo entiendo que estaba en una estructura jerárquica de un departament, y si mis superiores no me hacían una indicación en sentido contrario no había motivo para paralizar la campaña". Marta Coll, de una de las empresas que participaron en el proceso, ha asegurado que no se planteó que el Constitucional obligase a parar los trabajos: "No nos lo planteamos porque era un proceso normal con un cliente, si hay algún problema se me informa".

Son testimonios que apuntan en la misma dirección que la Fiscalía en su escrito de acusación, en el que acusa a Homs por un lado de haber promovido activamente algunos aspectos de la consulta, como por ejemplo la publicidad institucional, y también de no haber dado orden de paralizar los trabajos cuando el Constitucional ordenó hacerlo cinco días antes.

