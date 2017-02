Francesc Homs admite los hechos pero niega la desobediencia: "Y más cosas hice, faltaría más, era mi obligación"

En su primera hora de declaración como acusado en el Tribunal Supremo, Francesc Homs ha centrado su defensa en reconocer que conocía la prohibición del Tribunal Constitucional cuando preparó y celebró la consulta del 9 de noviembre de 2014, pero también asegurando que la providencia era "poco concreta". El actual diputado y entonces consejero del Govern de Artur Mas ha afirmado que "Tomamos las decisiones que tomamos con plena conciencia de no poder hacer otra cosa, estaba en juego el ejercicio de derechos fundamentales como la participación o la libertad de expresión y esto obliga a un gobierno".

"Se me imputan hechos que los admito todos. Y los que se han dejado, más cosas hice, faltaría más, era mi obligación" ha dicho.

El exconsejero del Govern catalán ha reconocido que el ejecutivo que dirigía entonces Artur Mas tuvo conocimiento por la vía oficial de la resolución que el 4 de noviembre prohibió la consulta programada cinco días después. "No había forma humana" de entender el alcalde de la providencia, ha defendido Homs, asegurando que no sabían qué había que suspender exactamente. No quedaban especificada "la relación de actos impugnados", ha dicho, añadiendo que "esa aclaración no se produjo".

"Creo que la obligación de un gobernante es actuar como actuamos", ha dicho también a preguntas de la Fiscalía, refiriéndose a la resolución del Constitucional como "supuesta suspensión".

Homs ha explicado que, por ejemplo, fue él como responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat el que puso en marcha la habilitación de un pabellón para que la prensa internacional pudiese seguir la jornada de votaciones, o repartir la publicidad institucional. También ha reconocido que, tras conocer la resolución del 4 de noviembre, ni él ni su departamento hicieron nada para paralizar los preparativos del 9N: "Sería incongruente con lo que he estado describiendo".

"Esto no es su casa"

El comienzo del juicio también ha recogido un ligero encontronazo entre Homs y el Fiscal. El exconsejero catalán ha exigido que el representante del Ministerio Público no interrumpa sus respuestas, afirmando que "en mi casa me enseñaron que uno tiene que esperar a que el otro termine de hablar". Le ha contestado el presidente de la sala de lo penal, Manuel Marchena: "Esto no es su casa, esto es el Tribunal Supremo".

Comentarios