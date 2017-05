El derbi europeo, la gran cuenta pendiente del Atlético

Si el Atlético de Madrid tiene una cuenta pendiente con el Real Madrid es en la Liga de Campeones. Desde la llegada de Diego Pablo Simeone al banquillo, el equipo rojiblanco ha reducido la desventaja entre ambos en todas las competiciones y solo se le resiste una gran victoria en la máxima competición continental. Se han enfrentado en 22 ocasiones en todas las competiciones, diez de ellas, en el Santiago Bernabéu.

La Liga de Campeones presenta los peores recuerdos para el Atlético de Madrid con tres enfrentamientos en los últimos tres años y todos favorables al Real Madrid. Las finales de Lisboa y Milán acabaron teñidas de blanco, la primera en la prórroga y la última en los penaltis. Además, hace dos temporadas, el único gol de Chicharito en el partido de vuelta de los cuartos de final acabó con el pase madridista. En las semifinales de este año, el Atlético tiene la oportunidad de romper el gafe.

En la Liga las cosas son bien diferentes. El Atlético no ha perdido en sus últimas cuatros visitas al coliseo blanco en la Liga, tres victorias y un empate. Su única derrota liguera fue en su estreno el 1 de diciembre de 2.012 con resultado de 2-0. Desde entonces, no ha vuelto a perder. El último precedente, el derbi disputado a principios de abril con el empate a uno. Se han enfrentado once veces en la Liga con cuatro victorias rojiblancas, cuatro del Real Madrid y tres empates. Además, en la Copa del Rey, el Atlético ganó la final de 2.013 con un gol de Miranda en la prórroga tras el empate a uno en un partido disputado en el estadio blanco. Los rojiblancos también levantaron la Supercopa de España el año siguiente tras empatar 1-1 en la ida y ganar en su estadio por 1-0.

Liga de Campeones Ronda Partido Resultado Final 2.015/16 Real Madrid - Atlético de Madrid 1-1 (5-3 en penaltis) Ida Cuartos de final 2.014/15 Atlético de Madrid - Real Madrid 0-0 Vuelta Cuartos de final 2.014/15 Real Madrid - Atlético de Madrid 1-0 Final 2.013/14 Real Madrid - Atlético de Madrid 1-1 (4-1 en la prórroga)

Liga Temporada 2.016/17 Real Madrid - Atlético de Madrid 1-1 Temporada 2.016/17 Atlético de Madrid - Real Madrid 0-3 Temporada 2.015/16 Real Madrid - Atlético de Madrid 0-1 Temporada 2.015/16 Atlético de Madrid - Real Madrid 1-1 Temporada 2.014/15 Atlético de Madrid - Real Madrid 4-0 Temporada 2.014/15 Real Madrid - Atlético de Madrid 1-2 Temporada 2.013/14 Atlético de Madrid - Real Madrid 2-2 Temporada 2.013/14 Real Madrid - Atlético de Madrid 0-1 Temporada 2.012/13 Atlético de Madrid - Real Madrid 1-2 Temporada 2.012/13 Real Madrid - Atlético de Madrid 2-0 Temporada 2.011/12 Atlético de Madrid - Real Madrid 1-4

Copa del Rey Ida Octavos de final 2.014/15 Atlético de Madrid - Real Madrid 2-0 Vuelta Octavos de final 2.014/15 Real Madrid - Atlético de Madrid 2-2 Ida semifinal 2.013/14 Real Madrid - Atlético de Madrid 3-0 Vuelta semifinal 2.013/14 Atlético de Madrid - Real Madrid 0-2 Final 2.012/13 Real Madrid - Atlético de Madrid 1-1 (1-2 en la prórroga)

Supercopa de España Ida 2.014/15 Real Madrid - Atlético de Madrid 1-1 Vuelta 2.014/15 Real Madrid - Atlético de Madrid 1-0

