El músico Bruce Hampton fallece sobre el escenario y la banda sigue tocando

El guitarrista Bruce Hampton, más conocido como el 'Abuelo de la Escena Jam' en Atlanta (Georgia), ha fallecido este martes a los 70 años de edad durante un concierto celebrado en su localidad natal. Los amigos del guitarrista organizaron un evento en el Fox Theatre, tal y como aseguran los medios locales, con el objetivo de celebrar el cumpleaños del artista y homenajear su dilatada carrera. No obstante, lo que iba a ser una gran fiesta terminó en tragedia.

Mientras la banda tocaba la canción Turn on Your Lovelight, el guitarrista se desplomó en el escenario. A pesar de ello, ninguno de los presentes se acercó a auxiliarle puesto que pensaban que se trataba de una broma de Hampton, quien permaneció tumbado sobre el escenario durante varios minutos hasta que la canción terminó.

Se desconocen las causas de la muerte

Tras finalizar el tema, y comprobar que Hampton no se movía, los amigos del guitarrista, entre los que se encontraban artistas como John Popper de Blues Traveler, Warren Haynes de The Allman Brothers Band y John Bell de Widespread Panic, entre otros, decidieron llamar a los servicios de emergencias.

Las autoridades sanitarias decidieron trasladar a Hampton al hospital, donde falleció después de que los médicos intentaran reanimarlo sin éxito. El centro médico en el que se certificó la muerte del guitarrista no ha informado hasta el momento sobre las causas del fallecimiento de Hampton.

En 2006, Hampton sufrió un ataque al corazón. A partir de entonces, el guitarrista tomaba numerosos medicamentos mientras seguía de gira con una agenda rigurosa. Una de las enfermeras del centro médico aseguró, tras confirmar la muerte del artista, que incluso si los músicos hubiesen reaccionado inmediatamente no habría sobrevivido.

Una dilatada carrera sobre los escenarios

A lo largo de su extensa carrera musical, Bruce Hampton creó un gran número de bandas de éxito. Entre ellas se encuentran algunas como Hampton Grease Band, The Late Bronze Age, The Aquarium Rescue Unit, The Fiji Mariners, The Codetalkers, The Quark Alliance, Pharaoh Gummitt o Madrid Express.

El guitarrista se dió a conocer con Hampton Grease Band. En 1971, el grupo creado por Hampton publicaba Music to Eat. Tras varios años recorriendo los escenarios de Estados Unidos junto a varias bandas, en 1994 formó el dúo de rock-jazz progresivo Fiji Mariners, con el que grabó dos álbumes. A partir de entonces llegarían otros títulos como One Ruined Life of a Bronze Tourist (1978), bajo el nombre de Coronel Bruce Hampton; Bootleg Live! (2000), Now (2006) y, en el año 2014, Pharoah's Kitchen.

