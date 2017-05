El restaurante Azurmendi, elegido como número 1 del mundo por 'Elite Traveler'

El restaurante Azurmendi, comandado por el chef Eneko Atxa, lidera la lista 2017 de los mejores restaurantes del mundo que, desde 2013, publica la revista Elite Traveler. En el número 11 aparece también El Celler de Can Roca, pero no hay ningún otro establecimiento español entre los 100 primeros puestos.

El restaurante vasco, distinguido también con tres estrellas Michelin y situado en Larrabetzu, cerca de Bilbao, desbanca al que, hasta ahora y durante cuatro años consecutivos, había ocupado el número 1: el restaurante del chef Grant Achatz en Chicago: Alinea. La lista de Elite Traveler, una publicación sobre lujo y estilo de vida con sede en Londres y Nueva York, se configura a partir del voto de sus lectores.

Tras Azurmendi, completan el top 10 los siguientes restaurantes Alinea (2), Eleven Madison Park (3), Restaurant de L'Hotel de Ville (4), Per Se (5), Robuchon au Dome (6), Osteria Francescana (7), The Restaurant At Meadowood (8), Le Bernardin (9) y The Fat Duck (10). Solo dos de ellos (Eleven Madison Park y Osteria Francescana) aparecen también en el top 10 de la lista más mediática: la de los 50 Best de la revista Restaurant, en la que el Azurmendi ocupa el puesto número 38.

La cocina de Eneko Atxa, discípulo aventajado de Martín Berasategui, pivota sobre tres ejes: la excelencia, la sostenibilidad y el territorio. La oferta gastronómica de Azurmendi se basa en dos menús: Erroak [Raíces], con clásicos como el huevo trufado, y Adarrak [Ramas], con nuevas creaciones. Ambos cuestan 180 euros.

