Rajoy mantiene la confianza en Catalá y los fiscales pese a su reprobación

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado que mantiene su "plena confianza" en el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y en el fiscal general del Estado y el fiscal Anticorrupción pese a la reprobación que los tres recibieron este martes por parte del pleno del Congreso.

Un día después de la reprobación de la Cámara Baja a Catalá, José Manuel Maza y Manuel Moix, Rajoy ha recalcado dicha confianza y ha confirmado que no piensa cesarlos, mientras el portavoz socialista, Antonio Hernando, le ha acusado de "vivir en vilo a merced de la corrupción" y le ha exigido que acuda en persona a declarar en el juicio por el caso Gürtel.

"Olvídese del plasma", le ha pedido Hernando al presidente del Gobierno, quien por su parte ha replicado al portavoz del PSOE aludiendo a las primarias de su partido, y ha señalado que espera que el próximo domingo llegue "su Pentecostés" y los socialistas "dejen de hacer méritos para que gane uno y no pierda otro".

Hernando ha replicado con dureza a Rajoy y ha señalado que ya sabía que no va a hacer dimitir a un ministro y dos fiscales que hacen lo que él quiere, "parar la avalancha" de corrupción que se le "viene encima" al presidente. "Leales con la justicia no están siendo pero obedientes a usted, un montón", la ha dicho el portavoz socialista a Rajoy en alusión al ministro y los fiscales.

El portavoz socialista ha recordado también el supuesto chantaje del que fue víctima Rajoy según una información de El Español, para lamentar que un presidente del Gobierno tenga que estar continuamente saliendo al paso de este tipo de noticias debido, ha dicho, a que "en el corazón de sus problemas sigue la financiación ilegal del PP". La última noticia, ha advertido, es la del informe de la Guardia Civil mencionando a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, en el "amaño" de unos contratos.

Tras recordar otros casos, Antonio Hernando ha reprochado a Rajoy que los abogados del PP hayan pedido que declare por videoconferencia en el juicio del caso Gürtel, cuando "vive a diez minutos de la Audiencia Nacional", porque "no es grato cruzar la mirada con compañeros de toda la vida".

Pero le ha advertido de que si no acude declararía desde un despacho de la sede del PP en Génova, "reformado con dinero negro", y por eso le ha pedido que declare en persona. "Sea fuerte, dé la cara ante el tribunal y olvídese del plasma", le ha dicho Antonio Hernando a Mariano Rajoy.

Reproches todos a los que el presidente del Gobierno ha replicado pidiéndole a Hernando que "no le haga perder tiempo al Congreso" y advirtiendo de que no pensaba desmentir muchas de las acusaciones del socialista porque no está dispuesto a entrar en el "juego" de algunos. Así, deja sin aclarar el tema del chantaje y, como más tarde han hecho otros miembros de su Gobierno, ha recurrido a las primarias del PSOE y la crisis interna de ese partido para responder al portavoz socialista.

Rivera pide que se cumpla el pacto y se supriman los aforamientos; Rajoy dice que no hay prisa

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha emplazado al líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, a "estudiar bien" la propuesta de suprimir los aforamientos, así como otras medidas que se planteen, y mirar hacia el futuro en lugar de "estar dando la lata con el pasado".

Con estas palabras Rajoy ha contestado al presidente de Ciudadanos, que en la sesión de control le ha pedido que cumpla con el pacto de investidura y suprima los aforamientos políticos con una reforma exprés de la Constitución.

Una reforma que el presidente, según ha dicho, se debe debatir y estudiar "con conocimiento de causa" y, una vez hecho este paso, traerla a la Cámara "para aprobarlo en su día". Pero "no por mucho madrugar, amanece más temprano y si usted va muy rápido corre el riesgo de estrellarse", ha replicado el presidente a Rivera.

Rivera, tras recordar al jefe del Gobierno que la eliminación de los aforamientos políticos es un compromiso firmado en agosto, le ha pedido que "no tenga miedo" a hacerlo y que tampoco se escude en que "es un lío" porque lío, ha subrayado, "es el que tienen ustedes montado".

