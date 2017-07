Bruselas estudiará sanciones contra Maduro si celebra el referéndum Constituyente

Este lunes no habrá ningún mensaje escrito para Venezuela. Ni aplausos a la oposición ni condena a Maduro. La Unión Europea espera que la presión que puedan ejercer los líderes de la región evite el referéndum Constituyente. Si no fuera así, los ministros de Asuntos Exteriores tendrán que analizar si es posible aplicar sanciones contra Maduro y su gobierno aunque por el momento no se han dado los pasos previos.

"Estamos por una salida negociada al conflicto", ha reiterado este lunes el ministro español de exteriores, Alfonso Dastis que ha justificado la ausencia en la reunión de de conclusiones claras sobre la situación en Venezuela “porque el Consejo tiene muchos temas de los que preocuparse y en mayo fijamos ya la posición”.

Es una forma de ganar tiempo, evitando dar al gobierno venezolano argumentos para justificar ninguna reacción pero la UE sigue “preocupada, es evidente que los estamos” ha añadido Dastis que fuera ya de micrófono y ante el resto de ministros ha defendido la necesidad de estudiar sanciones “individuales” si finalmente maduro convoca el referéndum.

El plazo para la reflexión de la UE terminará a finales de mes. Este es el calendario consensuado por la Alta Representante, Federica Mogherini con los ministros de Asuntos Exteriores, que de momento este lunes evitarán las gesticulaciones.

