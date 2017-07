Cifuentes renuncia a sus vacaciones porque cree que tienen que ser voluntarias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho que este año tampoco se irá de vacaciones en verano, ya que, aunque considera que los días de descanso son "una cosa muy buena", cree que tienen que ser una opción voluntaria.

Preguntada sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cifuentes ha dicho que defiende "fervientemente el derecho de todos los trabajadores a cogerse vacaciones", pero considera que "no es una obligación", sino "una alternativa voluntaria".

"Las vacaciones es una cosa muy buena, pero tiene que ser voluntario. Yo prefiero quedarme trabajando, porque no se me ocurre mejor sitio que estar que aquí trabajando en la Puerta del Sol en lo que queda de julio y agosto", ha comentado.

La presidenta regional ha aclarado que con esta decisión no pretende "decirle a nadie lo que tiene que hacer ni mucho menos", ya que ha resaltado que las vacaciones es "una conquista de los trabajadores".

Cifuentes ha explicado que los consejeros del Gobierno regional se tomarán "entre dos y tres semanas" libres, pero ha insistido en que ella prefiere quedarse trabajando en Madrid, al igual que hizo los dos pasados veranos tras su investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid. "Me gusta muchísimo mi trabajo, me gusta quedarme en Madrid en verano y me voy a quedar trabajando", ha apostillado.

