Netflix se excusa y responde a las críticas: "Hemos renovado el 93% de las series"

En los últimos meses, Netflix se ha deshecho de títulos tan populares de su catálogo como Sense8, The Get Down y Girlboss, cuestionándose así su modelo de negocio y desmoronando la utopía que hasta ahora había defendido la plataforma 'in streaming'.

Esta delicada situación ha obligado a los mandamases de Netflix a dar respuestas a los inversores, defendiendo que esta nueva táctica consiste básicamente en seguir tomando riesgos en su programación de cara a fortalecer su catálogo, tal y como recoge Variety.

"Si no fallas es que tal vez no te esfuerzas lo suficiente", soltó Ted Sarandos, Jefe de Contenidos del operador rojinegro en una comparecencia en la que valoraban los resultados del segundo trimestre de 2017. En este sentido, Sarandos recuerda que han renovado un 93% de sus series originales, mientras que las cadenas de televisión cancelan un tercio de su programación tras la emisión de su primera temporada.

"Cuando se tiene una proporción de éxito muy alta, querrás mantenerte en un segundo plano aunque tengas mucho éxito", explica el responsable. "Cuanto demostramos que más tenemos, es más probable en números absolutos que el público vea cancelaciones".

Por su parte, el director financiero de Netflix también quiso agregar a la conversación que siguen una norma por la que sus series siempre cierran sus historias. "En general, tratamos de cerrar las narrativas en las producciones que no renuevan", dice, haciendo especial hincapié en el caso de Sense8.

Hay que recordar que la serie volverá con un capítulo especial de dos horas que tratará de atar todos los cabos sueltos. No obstante, esta decisión se tomó semanas después de que Netflix cancelara la ficción de las hermanas Wachowski y los fans pusieran el grito en el cielo, reclamando su vuelta.

Buenas noticias para Netflix

Pero al César lo que es del César. A pesar de las críticas recibidas, Netflix ha sumado 5,2 millones de suscriptores en este segundo trimestre del año, datos que superan ampliamente las previsiones iniciales.

Además, la plataforma 'in streaming' reunió la semana pasada hasta 91 nominaciones en los premios Emmy 2017 frente a las 54 candidaturas del año pasado.

