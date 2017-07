Cristiano evita la entrada principal de los juzgados

A puerta cerrada y con la Hacienda Pública enfrente. Cristiano Ronaldo está llamado a declarar este lunes en los juzgados de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón acusado de defraudar casi 15 millones de euros a través de sus derechos de imagen entre 2011 y 2014. El luso acude imputado por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, y acusado por la Fiscalía de "incumplir de forma "voluntaria" y "consciente" con el fisco.

Su declaración está prevista para las once y media de la mañana en el juzgado de esta localidad cercana a la capital madrileña: comparecencia a puerta cerrada a la que sólo podrán acceder su defensa, el representante de la Fiscalía, el de la Abogacía del Estado y los funcionarios del juzgado además de la jueza instructora y el propio jugador del Real Madrid. Más de 120 periodistas de decenas de medios extranjeros han anunciado que acudirán al juzgado para informar sobre la declaración del portugués, que salvo permiso expreso de la decana tendrá que entrar a pie a la sede judicial. .

El Balón de Oro se enfrenta a una acusación de la Fiscalía que le atribuye cuatro delitos de fraude fiscal por haber dejado de pagar exactamente 14.768.897,4 euros a repartir entre los años 2011 (1.393.906,83 €), 2012 (1.665.304,09 €), 2013 (3.201.266,93 €) y 2014 (8.508.419,55 €). En su denuncia, el Ministerio Público le acusaba de aprovecharse de forma "voluntaria" y "consciente" de un entramado societario con el que habría ocultado sus ingresos por derechos de imagen.

Como en el caso de otros jugadores denunciados por hechos similares, como el condenado Leo Messi, la Fiscalía afirma que Ronaldo simuló ceder sus derechos de imagen a una empresa domiciliada en las Islas Vírgenes, ésta a su vez a otra en Irlanda y todo para que, según la denuncia, "ocultar" al fisco español todos sus beneficios por sus derechos de imagen. El jugador del Real Madrid declaró voluntariamente más de once millones de euros en 2014 correspondiente a los años anteriores, pero la Fiscalía afirma que igual de voluntariamente ocultó que realmente ascendían por encima de cuarenta millones.

¿Capital inmobiliario o actividad económica?

La denuncia de la Fiscalía también apunta que Ronaldo, en su declaración de 2014, calificó de "rendimientos de capital inmobiliario" sus ingresos, cuando a juicio del Ministerio Público tendría que haberlo hecho como un rendimiento derivado de actividades económicas, lo que "le permitió disminuir considerablemente la base imponible a declarar" y por tanto los impuestos que pagó finalmente.

Es en esa discrepancia en la que, de hecho, basa su línea de actuación la defensa y representación de Cristiano Ronaldo: para ellos, todo esto es fruto de una diferencia de criterio en un campo en el que, explican, no existe una jurisprudencia y una legislación consolidada. Una "mera discrepancia valorativa", explican, en la que Ronaldo y sus gestores optaron por pagar un 20% por los rendimientos producidos en España, negando siempre que ocultase sus ingresos y añadiendo también que, a su juicio, terminó pagando de más.

Esta última afirmación adquiere relevancia: la defensa de Ronaldo intenta demostrar, por un lado, que no se produjo un perjuicio a las arcas de la Hacienda Pública, y por otro también que no hay ningún tipo de dolo en la actuación del astro del Real Madrid, ya que se limitó a confiar en sus gestores y en una estructura societaria aprobada en otros países. De esta manera, consideran que el caso debería ser llevado por la vía contencioso-administrativa y no por la penal contra el jugador.

