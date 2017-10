Piqué rompe a llorar, carga contra Rajoy y se ofrece a adelantar su adiós a la Selección

Tras la victoria del Fútbol Club Barcelona ante la UD Las Palmas por 3-0 en un Camp Nou sin aficionados, Gerard Piqué, visiblemente emocionado, ha dejado en el aire su continuidad en la selección española -"si molesto no tengo problema en dar un paso al lado"- al tiempo que ha criticado la actuación del Gobierno y al presidente Mariano Rajoy.

"La junta ha intentado suspender el partido. Después de lo sucedido en todas las partes de Catalunya. Ha sido mi peor experiencia como profesional. Ha sido un día muy duro, familias y niños han intentado ir a votar y la policía... en fin las imágenes hablan por sí solas", comentó Piqué tras lo sucedido hoy en Cataluña.

Sobre la decisión de que se jugase el partido y se hiciera a puerta cerrada, Piqué dio su versión de los hechos. "Ha habido muchos argumentos a favor y en contra a la hora de jugar, pero al final nos jugábamos los puntos. LaLiga y Las Palmas querían jugar y hemos jugado, no hay que darle muchas vueltas al asunto".

Más tarde, al explicar lo que sintió durante este domingo con lo sucedido durante el referéndum, Piqué no pudo reprimir su emoción y terminó llorando. "Soy y me siento catalán y hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña... (en ese momento se le quebró la voz y rompió a llorar). No ha habido ningún acto de agresión y ha tenido que venir la policía y la Guardia Civil para que eso sucediera", afirmó entre lágrimas.

Además, el central azulgrana también ha querido mandar un mensaje al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. "Lo que ha pasado lo ha visto todo el mundo y esta decisión ha empeorado muchísimo las cosas y que es una de las peores decisiones de este país en los últimos 40 años porque solo ha hecho que separar más Cataluña de España y esto puedo tener consecuencias. Pero con un presidente que tiene el nivel que tiene, que no sabe ni hablar inglés, es muy difícil".

Además, también habló acerca de la polémica sobre si es un problema o no de cara a la selección española de fútbol. "Si el mister o cualquier persona de la federación cree que soy un problema o molesto no tengo ningún problema en dar un paso al lado y dejar la selección antes de 2018".

Por último, reiteró y defendió el sentir de la gente de Cataluña. "Los catalanes no somos los malos, queremos simplemente votar. Si debo ir o no a la Selección, no es una cuestión patriótica. El que va no es el más patriota, lo que hay que hacer es ir y rendir al máximo. No es una competición de patriotismo".

