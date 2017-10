Bruselas denuncia a Irlanda por no recuperar los 13.000 millones de euros de Apple

La Comisión Europea ha denunciado a Irlanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no recuperar los 13.000 millones de euros que Apple dejó de pagar en impuestos por las ventajas fiscales ilegales de las que se benefició en el país. En agosto de 2016, la Comisión Europea ordenó a Irlanda a recuperar el dinero. No obstante, un año después, tras mostrar su desacuerdo con el dictamen, el país continúa sin reclamar la cantidad a Apple.

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, lamentaba que Dublín permitiera a Apple pagar "significativamente menos" durante muchos años: "Los Estados miembros no pueden conceder beneficios fiscales a empresas selectas. Esta práctica es ilegal bajo las reglas de la UE sobre ayudas estatales". Por esa misma razón, indicó que dicho país tendría que recuperar 13.000 millones de euros de ayudas ilegales. No obstante, tal y como indica Vestager, "más de un año después de que la CE adoptara su decisión, Irlanda todavía no había recuperado ese dinero.

El plazo final para recuperar el dinero venció en enero

Según los procedimientos europeos, que establecen un plazo de cuatro meses desde la fecha de la notificación oficial, la fecha límite para que Irlanda aplicara la decisión de Bruselas era el 3 de enero de 2017. Por lo tanto, ya han pasado más de 9 meses desde que venciera el plazo final para recaudar los 13.000 millones de euros. Debido a ello, la CE ha decidido denunciar a Irlanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Bajo el punto de vista de la CE, hasta que la ayuda ilegal no sea recuperada, la empresa sigue beneficiándose de una "ventaja legal". Dado que la recuperación debe comenzar "lo más rápido posible" y que ninguna de ambas partes ha hecho el suficiente progreso para restablecer la competencia, la CE ha decidido llevar a Irlanda a los Tribunales.

Amazon deberá abonar 250 millones de euros a Luxemburgo

Al mismo tiempo, la Comisión Europea también ha instado a Amazon a abonar 250 millones de euros a Luxemburgo en impuestos no pagados. Según explica la CE, las ventajas fiscales indebidas permitireon a Amazon pagar menos impuestos que a otras empresas. De hecho, estas ventajas permitieron, según la CE, que "casi tres cuartos de los beneficiarios de Amazon no fuesen gravados".

En definitiva, Amazon pagó cuatro veces menos impuestos que a otras empresas locales sujetas a las mismas normas fiscales. Por esa misma razón, y al igual que hizo con Irlanda y Apple, la Comisión Europea ha pedido a Amazon y Luxemburgo que actúe en consecuencia.

Comentarios