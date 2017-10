Gerard Piqué: "No me quiero ir por la puerta de atrás"

Gerard Piqué seguirá en la selección española de fútbol pese a la polémica que le ha rodeado en las últimas semanas con sus mensajes en las redes sobre el 1-0 y los pitos e insultos que recibió el lunes por parte de gran parte de los aficionados que asistieron a un entrenamiento de la Roja en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"Recibir insultos no es del agrado de nadie pero es un reto para mí y estoy aquí para intentar darle la vuelta", ha señalado en una rueda de prensa que comenzó con el aviso de que contestaría a todas las preguntas de los medios. "Irse ahora sería dar la razón a toda esa gente que entiende que la solución es insultar. Sería dar la sensación de que han ganado y no les voy a dar ese lujo".

Es más, aunque el jugador anunció que se iría del equipo nacional después del próximo Mundial, ha dejado la puerta abierta a continuar después de esa cita porque quiere "cerrar su etapa" en la Roja de la mejor manera posible y no marcharse "por la puerta de atrás".

"Que nadie dude de mi compromiso"

"Es imposible poner en duda mi compromiso. Llevo aquí desde los 15 años y considero esto una familia. Es una de las razones por las que sigo aquí. Mi compromiso con la selección ha sido el máximo. Lo he dicho muchas veces: me siento muy orgulloso de estar en la selección española. Que nadie dude de mi compromiso", ha dicho el jugador.

Piqué ha insistido en que la razón de su comparecencia ha sido evitar las preguntas sobre él a las que se exponen continuamente sus compañeros en las ruedas de prensa, como ocurrió este martes con Thiago y Koke. "Puedo entender que mis compañeros estén cansados. Por eso he salido aquí. En lugar de que salgan dos compañeros y les hagan preguntas sobre mí he preferido salir yo".

Socio de Sergio Ramos

Preguntado por un compañero en concreto, Sergio Ramos, ha insistido en que la relación que existe entre ambos es "fenomenal". De hecho, ha sorprendido a todo el mundo cuando ha anunciado que los dos serán socios en un negocio que el central del Barcelona planteó al del Real Madrid.

El central no ha esquivado las preguntas sobre su posición política en torno a Cataluña. "No es mi caso pero un independentista podría jugar en la selección española porque no hay selección catalana y porque el independentista no está en contra de España. Si crees que es un país que es la hostia, por qué un independentista no puede jugar con la Selección. Repito, no es mi caso. Aquí somos un grupo que intenta que España pueda ganar. Nada más".

En cualquier caso, no ha sido explícito sobre si quiere o no que Cataluña sea un estado independiente. "No me puedo decantar. Nosotros aquí venimos a jugar al fútbol. Mis hijos son colombianos, libaneses, catalanes y españoles. Lo de los países es lo de menos. Ahora mismo mi respuesta es lo de menos. Hay un problema político en España que va a más. Lo único que nos llevará a un punto intermedio será el diálogo". Piqué ha insistido en este concepto, el del diálogo, como la única manera de resolver "lo que está pasando en Cataluña".

Piqué aboga por el "diálogo"

"Lo de España y Cataluña es como el hijo que tiene 18 años y se quiere ir de casa. Cataluña se siente que es tratada de una forma que no se acerca a la realidad. España tiene dos opciones: o sentarse como haría un padre para dialogar o el hijo se va. No pierde nada. De eso se trata", ha disertado.

A lo largo de su comparecencia, el defensa ha insistido mucho en el respeto a todas las opiniones, incluso a la de quienes le pitan, y el diálogo. De hecho, ha abogado por no buscar las razones de esta situación que ha desembocado en los pitos de muchos aficionados "en todos los campos de España" sino en tratar de encontrar soluciones. Las que él considera mejores son "tener un compromiso máximo y el mayor rendimiento" para ayudar al equipo de Julen Lopetegui.

