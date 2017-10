Acusan a Pablo Motos de frivolizar sobre el Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC)

El actor y escritor Damián Alcolea, quien padece trastorno obsesivo-compulsivo desde que tiene uso de razón, ha emitido una carta a través de su cuenta de Facebook, dirigida a Pablo Motos, mediante la que ha pedido respeto para los enfermos de TOC tras su entrevista a los actores Paco León y Alexandra Jiménez con motivo de la promoción de la película TOC-TOC

Conocido por su activismo centrado en divulgar en qué consiste este trastorno, el actor ha denunciado que el presentador frivolizó sobre un trastorno que afecta a alrededor de un millón de españoles y "puede llegar a ser profundamente incapacitante": "Una broma desafortunada en su programa (por mucho que su intención no haya sido mala) reincide en el estereotipo que tantas y tantas personas luchamos día a día, año a año, por derribar."

"El humor deja de ser humor cuando al protagonista no le hace ni puñetera gracia"

Durante el programa, el presentador animó a sus invitados a hablar sobre sus TOC, como si toda la sociedad sufriera de este trastorno. A continuación, Paco León explicaba que tiene la manía de morder todo y Alexandra Jiménez aseguraba que tan solo podía desayunar de cuatro tazas.

Alcolea explica al presentador que el humor deja de serlo cuando al protagonista no le hace "ni puñetera gracia". Por esa misma razón, el actor pide al presentador y a su equipo que se documenten antes de tratar temas como el trastorno obsesivo-compulsivo: "Espero que trate todos los temas sobre los que haga con respeto, que abandone esa frivolidad que en muchos casos no solo resulta cansina sino también perversa y que se documente lo suficiente al menos para saber en este caso que obsesiones y manías no son lo mismo que un TOC y que no, todos no tenemos trastorno obsesivo-compulsivo".

"Un gran poder conlleva una gran responsabilidad"

El actor también ha explicado que lleva más de tres años dando charlas y conferencias en torno al TOC y que tan solo una "broma desafortunada" en un programa con tanto poder como 'El Hormiguero' reincide en el estereotipo que tantas y tantas personas luchan cada día por derribar.

Por esa misma razón, citando a Spiderman, el actor le recuerda a Pablo Motos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad: "Deseo y merezco que en medios como el suyo se dé una visión de los pacientes formada y completa y que no esté dirigida mayormente a buscar un chiste fácil que acaba estando envenenado." A pesar de que reconoce que el presentador de Antena 3 no ha sido el único en tratar el trastorno de un modo "inapropiado", Alcolea pide a Motos que "haga uso de su responsabilidad y nos trate con respeto" de cara al futuro.



