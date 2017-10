Así puedes reproducir los vídeos de YouTube en segundo plano

Si eres de esas personas a las que les gusta escuchar música en su teléfono móvil a través de plataformas como YouTube, probablemente te habrás dado cuenta de que no se puede reproducir una canción y realizar otras acciones en el dispositivo al mismo tiempo.

Si no estás familiarizado con Spotify, o simplemente no quieres escuchar su publicidad (en caso de que no seas un usuario premium) YouTube puede ser una gran herramienta para escuchar música. No obstante, el hecho de que no se pudiera escuchar música en segundo plano complicaba que los usuarios de la plataforma se habituaran a YouTube como plataforma para escuchar música. No obstante, The Verge da a conocer una forma de escuchar música y realizar terceras acciones al mismo tiempo.

Cómo escuchar música en segundo plano en Android

Para escuchar música en segundo plano a través de un teléfono móvil con sistema operativo Android, tan solo tendrás que acceder a Google Chrome. Una vez dentro, pulsa sobre los tres puntos que aparecen de forma vertical junto a la barra de direcciones y selecciona la opción 'Ver como ordenador'.

A continuación, la página se remodelará por completo y se mostrará con la estética típica de la versión web de YouTube. Una vez hayas encontrado el vídeo, y comiences a reproducirlo, aparecerá un aviso solicitando enviarte notificaciones. Si quieres escuchar música en segundo plano, acéptalo. A partir de este momento, ya podrás salir de la aplicación y continuar escuchando música.

El vídeo se pausará nada más abandonar la página, pero, no te preocupes. Desliza la pantalla de notificaciones y selecciona reproducir para escuchar la canción en segundo plano.

Cómo escuchar música en segundo plano en iOS

Para escuchar música en segundo plano en iOS, tendrás que seguir un proceso similar al que realizan los usuarios de Android. No obstante, para disfrutar de esta característica no podrás utilizar Chrome. Si tienes un iPhone o un iPad, te recomendamos que descargues la app Dolphin, disponible en la App Store.

Una vez se haya instalado en tu dispositivo, accede a la web de YouTube y reproduce el vídeo que desees. A continuación sal de la app y reproduce el vídeo desde el Centro de Control.

