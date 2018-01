La pesadilla que está viviendo Moussa en el CD Guadalajara: "Estoy en una situación crítica"

El jugador del CD Guadalajara Moussa Sidibé pasa actualmente por el peor momento de su carrera futbolística. El jugador lleva sin cobrar desde el pasado mes de octubre y ha manifestado estar en una situación crítica en la que "no tiene para comer". Por esa misma razón ha pedido, a través de un comunicado en Twitter, ayuda pública y la intervención de la RFEF y la AFE para poder resolver su situación.

El jugador relata su angustiosa situación apenas un mes después de que dos de los acreedores del club, el ex técnico Carlos Pérez Salvachúa y el ex capitán Jorge Martín, solicitaran por vía judicial que el Club sea declarado en concurso necesario de acreedores por una importante deuda económica. Una solicitud a la que se no ha opuesto el presidente de la entidad, Germán Retuerta, tal y como explicaba a SER Guadalajara.

El jugador solicita su baja

A través de un comunicado, el jugador explica que cobró por última vez el pasado mes de octubre y que nunca le han pagado las primas por partidos jugados desde que comenzó la temporada. Por esa misma razón ha solicitado su baja del equipo tanto al Presidente como al entrenador.

El jugador les ha explicado que sus padres, afincados también en España, no le pueden enviar dinero todos los meses debido a su situación familiar. Por esa misma razón, reconoce estar en una situación crítica. Sin embargo, tal y como asegura en su comunicado, ambos le aseguran que no le darán la baja y que tiene que seguir entrenando y jugando con el club porque tiene contrato. Moussa explica que el Presidente y el entrenador le han dicho que pida ayuda a sus amigos para salir adelante.

"Estoy dispuesto a perdonar la deuda"

El jugador afirma estar viviendo una pesadilla y que está dispuesto incluso a perdonar la deuda que el CD Guadalajara tiene con él si le dan la baja: ". Me apasiona el fútbol y me encantaría seguir jugando. Estoy dispuesto a perdonar la deuda que tienen conmigo y olvidar de una vez esta pesadilla. Tengo clubes interesados en mí que pueden darme una estabilidad económica para poder seguir disfrutando de este deporte, además de no ser un gasto para mis padres."

Para que esto sea posible, el jugador pide ayuda pública para poder salir de esta situación: "Solicito públicamente al Deportivo Guadalajara mi libertad, así como la intervención de la RFEF y AFE. Además de no pagar mi salario quieren impedir que juegue más al fútbol, así será, y me marcharé con orgullo a casa a cuidar de mis hermanos, así al menos mis padres tendrán un gasto menos y seré feliz junto a quienes me quieren".